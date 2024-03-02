Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın: \'Onun adına ben utandım\'

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Eminönü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum'un "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek" ifadelerine tepki gösteren Aydın, "Bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapan ve İstanbul'u yönetmeye talip olan bir insanın bu sığlığını, bu düzeysizliğini duyunca, işitince onun adına ben utandım. Utanılacak bir durum. Çok yazık" dedi.
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, İl Başkan Yardımcıları Oğuzhan Sadıkoğlu, Ömer Yıldızhan, Ahmet Akif Çoban ile Eminönü'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklama yapan Aydın, şöyle konuştu:
"İSTANBUL'DA DAHA İYİ BİR YAŞAM MÜMKÜN"
"Dününü de biliyoruz İstanbul'un, bugününü de okuyoruz, yarınını da öngörebiliyoruz. Bizimle diğer adaylar arasındaki en temel fark, biz İstanbul'un bugünkü haline razı değiliz. Diğer adayların bütün projeleri, bütün vaatleri bugünkü keşmekeşliği kanıksayarak, İstanbulluyu da buna alıştırmak. Oysa başka bir İstanbul mümkün. İstanbul'da daha iyi bir yaşam mümkün. Bu ancak sizin bir İstanbul tasavvurunuzun olmasıyla mümkün olacak bir şey. Yoksa bugünkü haliyle bu keşmekeşlik İstanbulluya büyük bir haksızlıktır. İstanbul'a da haksızlıktır. Çünkü İstanbul'da, İstanbullu da hürmete layıktır."
"ONUN ADINA BEN UTANDIM"
Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum'un "31 Mart'ta Gazze'deki mazlumlar sevinecek, Gazze'de elini bize uzatan kardeşlerimiz sevinecek" ifadelerine tepki gösteren Aydın, şöyle konuştu:
"Her ne kadar hak etseler de dilimin ucuna geleni söylemeyeceğim. Bir vatandaş olarak bir milletvekili olarak ve İstanbul'u yönetmeye talip bir insan olarak, bu ülkede bakanlık yapmış, milletvekilliği yapan ve İstanbul'u yönetmeye talip olan bir insanın bu sığlığını, bu düzeysizliğini duyunca, işitince onun adına ben utandım. Utanılacak bir durum. Çok yazık. Başka hiçbir şey söylemiyorum."
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