Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez, anjiyo sonrası yoğun bakıma alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasının sonlarında fenalaşıp yere düşen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında "Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı" bilgisini verdi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez; TBMM Genel Kurulu'nda konuşmasının sonlarında fenalaştı, yere düştü ve başını Genel Kurul salonunda, kürsünün hemen yanındaki merdiven basamaklarına vurdu. Bitmez, hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda Bitmez'in anjiyoya alındığını ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Koca'nın paylaşımında yaptığı açıklama şöyle:

"Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Sn. Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulundaki konuşması sırasında fenalaşmış, Genel Kurul Sağlık Ekibi tarafından kendisine müdahale yapılmış ve kalp masajına başlanmıştır. Entübe edilerek Ankara Bilkent Şehir Hastanesine getirilen vekilimiz, ivedilikle anjiyoya alındı. Anjio sonrası kalp akciğer pompasına alınarak yoğun bakıma alındı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."