Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saadet Partisi'nden İsrail'e Çağrı

15.04.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mahmut Arıkan, Türkiye'nin İsrail'i tanımayı bırakmasını istedi ve iktidarı eleştirdi.

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Türkiye, kurulduğu günden itibaren bölgemize sadece savaş ve gözyaşı getiren, İsrail terör devletini tanımayı derhal bırakmalıdır" dedi.

Mahmut Arıkan, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Arıkan, AK Parti iktidarının dış krizleri bir kalkan olarak kullandığını belirterek, "Savaşları ve gerilimleri, içerideki başarısızlıkların üstünü örtmek için bir perde haline getiriyor. Ama biz o perdeyi kabul etmiyoruz. Dış tehdit söylemleriyle içeride hesap vermekten kaçamazsınız. Gerçek liderlik, bahaneye sığınmak değil, her şartta sorumluluk almaktır. Bizim iktidarımızda; Türkiye krizlerin arkasına saklanan bir ülke olmayacak. Türkiye; krizleri yöneten, lider ülke olacak. Bu ülkenin problemi sadece yanlış kararlar değil. Keşke öyle olsa, yanlış yaptığınızı fark eder hatanızdan dönersiniz, mağduriyetleri de telafi edersiniz. Ama iktidar ne yapıyor? İnatlaşıyor, aynı hataları ısrarla sürdürüyor. Aynı yanlış yöntemleri uygulayarak farklı sonuçlar bekliyor. Enflasyon düşecekmiş. Ne zaman? Yapılacak ilk seçimden sonra. Hayat pahalılığı bitecekmiş, ne zaman? Yersen en kısa zamanda. Seçimlere yakın sahte bir iyileşme sağlayacaklar. Bu aziz milletin bir 5 yılını daha çalmaya çabalayacaklar. Son iki haftada yaptığım 9 il ziyaretinde gördüğüm; iktidar bütün çabalamalarına rağmen bu sefer sandığa toslayacak. Biz bu döngüyü kırmaya geliyoruz. Nasıl mı yapacağız? Devlet yönetiminde sadakat ağını değil, liyakat düzenini sağlayarak yapacağız" dedi.

'İSRAİL SADECE GÜÇTEN ANLAR'

Ardından ABD/İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesle ilgili değerlendirmelerde bulunan Arıkan, ABD ve İsrail'in dünya için birer tehdit olduğunu söyleyerek, "Bakınız, İsrail ve Gazze arasında bir ateşkes antlaşması yapıldı. Barış güvercinleri uçuruldu, büyük büyük laflar söylendi ancak bu antlaşmadan sonra ateşkes binlerce defa ihlal edildi, mazlumlar katledilmeye devam etti. ABD-İran ateşkesinde de aynı ahlak gösterildi. Hatırlatmak isterim; Siyonistler ve emperyalistler için ateşkes; güç toplamak için bir moladan ibarettir. Bu soykırımcı, Epsteinci zihniyet ile yapılan hiçbir antlaşmanın güvenirliği ve itibarı yoktur. İsrail ve ABD ile ateşkes imzalayarak değil; ateşin çıktığı yeri yok ederek mücadele edebilirsiniz. Hep söyledik yine söylüyoruz; İsrail sadece güçten anlar. Biz, İsrail'in, Amerika'nın ateşkes ahlakını Lübnan'da bir kez daha gördük" diye konuştu.

'LÜBNAN ASLA YALNIZ BIRAKILMAMALI'

Arıkan, "İran'da istediğini alamayan, demir kubbesi kevgire dönen terörist İsrail; tekrar en iyi bildiği işe, mazlumları katletmeye döndü. Yine şehirler bombalanıyor, sivil yerleşim yerleri hedef alınıyor; çocuklar, kadınlar fosfor bombalarıyla katlediliyor. Biz buradan sesleniyoruz; Lübnan asla yalnız bırakılmamalıdır. Bu işin öncülüğünü Türkiye yapmalıdır. Lübnan İsrail'in planlarına terk edilmemelidir. Siyonizmin saldırıları, İsrail yalnızlaştırılmadıkça sona ermeyecektir. Bugün Filistin'in yok edilmesine göz yumanlar, yarın çok daha büyük krizlerle karşı karşıya kalacaktır. Biliyorsunuz; Küba, 1973'te İsrail'i tanımayı bırakan ilk ülke olmuştu. Türkiye ise 1949'dan beri İsrail'i bir devlet olarak tanıyor. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyoruz; Türkiye, kurulduğu günden itibaren bölgemize sadece savaş ve gözyaşı getiren, İsrail terör devletini tanımayı derhal bırakmalıdır" dedi.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

Mahmut Arıkan, Dış Politika, Orta Doğu, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 16:19:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.