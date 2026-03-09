Saadet Partisi'nden Tedirginlik Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika

Saadet Partisi'nden Tedirginlik Açıklaması

09.03.2026 13:38
Mahmut Arıkan, Türkiye'nin ABD ve İsrail'e yönelik hamlelerinden endişe duyduklarını belirtti.

(BURSA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Amerika ve İsrail'in saldırılarını meşrulaştıracak bir hamlenin Türkiye tarafından atılmasından ciddi şekilde tedirginiz. Bunun da ötesinde, Meclis'e İran'la ilgili yeni bir tezkerenin getirilmesi ihtimali konusunda ciddi tereddütlerimiz bulunmaktadır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin il başkanlığı tarafından "Adalet Sofraları" temasıyla düzenlenen iftar programının ardından gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Medya buluşmasında bölgesel gelişmelere ve Türkiye'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Arıkan, özellikle İran, Azerbaycan ve Türkiye ekseninde yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

1 Mart 2003 tezkeresine değinen Arıkan, TBMM'de o gün ortaya konulan tavrın tarihi bir duruş olduğunu ifade etti. Arıkan, "1 Mart 2003'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir grup milletvekili olağanüstü bir tarihe not düştü ve önemli bir duruş ortaya koydu. Yapılan çalışmalar ve çabalar neticesinde tezkerenin geçmemesine sebep oldular" dedi.

Ancak o döneme ilişkin "gözden kaçan bazı hususlar" bulunduğunu belirten Arıkan, "Her ne kadar bu tezkere Meclis'ten geçmemiş olsa da o gün hem hava sahalarımız hem de deniz limanlarımız yayımlanan bir Başbakanlık genelgesiyle Amerika'nın hizmetine sunulmuştu. O dönemde bu konu çok fazla gündem olmadı" ifadelerini kullandı.

Bugün benzer bir sürecin yeniden yaşanabileceğine dair endişeleri bulunduğunu dile getiren Arıkan, İran'a yönelik olası bir tezkerenin gündeme gelip gelmeyeceğine dair tedirginlik yaşadıklarını söyledi. Bu kaygının oluşmasında bazı açıklamaların etkili olduğunu ifade eden Arıkan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İran'a yönelik değerlendirmelerinin kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.

"1 Mart tezkeresi Meclis'ten geçmedi ama bu süreçte Amerika'ya sürekli bazı tavizler verildi"

Arıkan, "Bu durum bize şunu düşündürüyor: Demek ki 1 Mart tezkeresi Meclis'ten geçmedi ama bu süreçte Amerika'ya sürekli bazı tavizler verildi, Trump'a bazı şeyler sunuldu. Bu yüzden Amerika'nın Türkiye'ye saldırmadığı ya da yaptırım uygulamadığı gibi bir anlayışın ortaya çıkmasından endişe ediyoruz" dedi.

İktidarın ABD ve İsrail'in bölgedeki saldırılarını meşrulaştıracak herhangi bir adım atmaması gerektiğini vurgulayan Arıkan, "Amerika ve İsrail'in saldırılarını meşrulaştıracak bir hamlenin Türkiye tarafından atılmasından ciddi şekilde tedirginiz. Bunun da ötesinde, Meclis'e İran'la ilgili yeni bir tezkerenin getirilmesi ihtimali konusunda ciddi tereddütlerimiz bulunmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"Bu noktada Azerbaycan'a ve Türkiye'ye düşen görev, son derece itidalli hareket ederek bu tuzağa düşmemektir" diyen Arıkan, Azerbaycan ile İran arasında çıkabilecek olası bir çatışmanın kazananının bölge ülkeleri olmayacağını söyledi. Arıkan, "Azerbaycan ile İran arasında çıkacak bir savaşın tek kazananı olur, o da Siyonizm; yani İsrail olur. Bu nedenle bu tehlikeyi görerek bu tuzağa düşmeme konusunda son derece hassas davranılması gerekiyor şeklinde konuştu."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Mahmut Arıkan, Dış Politika, Türkiye, İsrail, Güncel, Son Dakika

İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Lider oldu ama her şeyini kaybetti İşte acı tablo
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye’nin sıralaması
