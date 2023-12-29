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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika
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Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi

Saadet Partisi Sözcüsü İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Aydın, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen saldırıda şehit olan askerlere başsağlığı diledi. Aydın, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, Saadet Partisi olarak yerel seçimlerde başarı elde etmek için çaba gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, Trakya'da kasım ayında 287,8 milyon dolar ihracat yapıldığı açıklandı.

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın Edirne\'de basın mensuplarıyla bir araya geldi
29.12.2023 - 13:54,
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Saadet Partisi Sözcüsü İstanbul Milletvekili Birol Aydın Edirne'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Aydın, Saadet Partisi Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, sözlerine Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 12 askere Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı.

Milletvekili buluşmaları kapsamında Edirne'ye geldiğini belirten Aydın, kente siyasi partiler ile esnaf ziyaretlerinde bulunacağını belirtti.

Türkiye olarak tarihi bir dönemeçte olduklarını anlatan Aydın, "2024 bütçesi Meclisten geçirildi. Bu bütçe hükümetin karnesi açısından bir ispat mekanizması olmuştur." dedi.

Aydın, hükümetin ekonomi politikalarını da eleştirdi.

Saadet Partisi olarak yerel seçimlerde büyük başarı elde etmek için çaba gösterdiklerini, herkesin canla başla çalıştığını söyledi.

Tüm Türkiye'deki il ve ilçelerin sorunlarını bildiklerini yetki sahibi olduktan sonra problemleri çözeceklerini sözlerine ekledi.

-Trakya'da geçen ay 287,8 milyon dolar ihracat yapıldı

Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kasım ayında 287,8 milyon dolar ihracat yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) kasım ayı ihracat ve ithalat istatistiklerini açıklandı.

Buna göre Edirne'de ihracat 8,7, Kırklareli'nde 25,7 ve Tekirdağ'da da 253,4 milyon olarak kayıtlara geçti.

İhracat önce yılın aynı ayına göre, Edirne'de yüzde 7,9 artarken, Kırklareli'nden 20,7, Tekirdağ'da da yüzde 1,2 azaldı.

Söz konusu üç ilde ithalat ise 237,9 milyon dolar olarak gerçekleşirken, önceki yılın aynı ayına göre ithalat Edirne'de yüzde 56, Kırklareli'nde yüzde 24,3, Tekirdağ'da da yüzde 5,6 azaldı.

Kaynak: AA
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