SABIC ve Fujian Enerji, Çin\'de ortak yatırımlı etilen projesine başladı

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FUZHOU, 20 Şubat (Xinhua) -- Petrokimya devi Suudi Arabistan Temel Endüstriler Kurumu'nun (SABIC) yer aldığı ortak yatırımlı etilen projesinin ana kompleksinin inşası Pazartesi günü Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde başladı.

SABIC ve Fujian Enerji Petrokimya Grubu'nun toplam 44,8 milyar yuan (yaklaşık 6,3 milyar ABD doları) yatırım yaptığı proje, Zhangzhou kentindeki Gulei petrokimya üssünde inşa ediliyor.

Fujian eyaletindeki en büyük Çin-yabancı ortak girişimi olan projenin 2026'da tamamlanması ve yılda maksimum 1,8 milyon ton etilen üretme kapasitesine ulaşması bekleniyor.

İlk tahminlere göre proje, Gulei petrokimya üssündeki upstream ve downstream endüstrilere 200 milyar yuanı aşkın yatırım yapılmasını tetikledi.

Çin'deki en büyük 7 petrokimya üssünden biri olan Gulei'de faal halde 15, inşaat halinde ise 12 proje bulunuyor.