Sadullah Gümüş Vezirköprü Başsavcısı Oldu

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen Sadullah Gümüş, görevine başladı.
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Sadullah Gümüş, ilçeye geldi.
Bursa Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Vezirköprü'ye atanan Gümüş, adliye personeliyle tanışmasının ardından makamına geçti.
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