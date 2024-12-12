Safranbolu Belediyesi 2024 Yılı Çalışmalarını Değerlendirdi

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2024 yılı boyunca yapılan çalışmaları değerlendirdi. Fen İşleri Müdürü Sinan Çapraz, 3 şeflik ile yürütülen çalışmalarda, iç kaynaklarla tasarruf sağlandığını belirtti.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürü Sinan Çapraz, 2024 yılı boyunca yapılan çalışmaları mesai arkadaşlarıyla değerlendirdi. Çalışmalar, Yol Yapım ve İnşaat Şefliği, Atölyeler Şefliği ve Makine İkmal ve Onarım Şefliği olmak üzere 3 ana şeflikte yürütüldü.

Yıl boyunca tamamlanan çalışmalar şöyle sıralandı:

-Yol ve kaldırım çalışmaları

Yol Yapım ve İnşaat Şefliği, Safranbolu'nun altyapısını güçlendirmek adına önemli projeler gerçekleştirdi. Bunlar; bin 500 metre yeni yol açımı, 8 bin 500 metre parke yol kaplaması, 18 bin 750 metrekare asfalt yol kaplaması, 2 bin 200 metrekare kaldırım yapımı ve tamiratı, 2 bin 500 metrekare Arnavut kaldırımı onarımı olarak açıklandı.

-20 adet yılbaşı panayır evi üretildi

4 birimden oluşan Atölyeler Şefliği (ahşap, metal, boya ve elektrik) yıl boyunca tamamen iç kaynaklarla üretim gerçekleştirdi. Ahşap Atölyesi'nde 20 adet yılbaşı panayır evi üretildi. Bu evler, 25-31 Aralık günlerinde Tarihi Çarşı'daki Yılbaşı Panayırı'nda halkın hizmetine sunulacak.

Metal Atölyesi'nde ise 14 yeni durak, 1 akıllı durak, 4 konsept kamelya üretildi. Ürünlerin piyasa değeri 1 milyon 816 bin TL olmasına rağmen 825 bin TL'ye mal edildi.

-1 milyon 950 bin TL tasarruf sağlandı

Mobilya ve dış mekan üretiminde de 250 metrekare iç mekan mobilyası, 50 metreküp kereste ile dış mekan mobilyaları üretildi. Piyasa değeri 3 milyon 375 bin TL olan ürünler, belediye imkanlarıyla 1 milyon 425 bin TL'ye üretildi ve 1 milyon 950 bin TL tasarruf sağlandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin koordinasyonunda başarılı bir yıl geçirdiklerini belirten Sinan Çapraz, "Elde edilen sonuçlarla gurur duyuyoruz. 2025 yılında çok daha verimli çalışmalara imza atacağız" diyerek, tüm vatandaşların yeni yılını kutladı.