Safranbolu'da Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı - Son Dakika
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Safranbolu'da Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı

Safranbolu\'da Asfaltlama Çalışmaları Tamamlandı

Safranbolu Belediyesi, Dereköy ve Kadıderesi sokaklarında gerçekleştirdiği asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Doğal gaz çalışmaları sonrası 700 metre uzunluğundaki yolda toplam 450 ton asfalt kullanıldı.

21.11.2024 16:50  Güncelleme: 17:35
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, Dereköy ve Kadıderesi sokaklarında yürüttüğü asfaltlama faaliyetlerini tamamladı.

Safranbolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yol Bakım ve Onarım Şefliği, Dereköy ve Kadıderesi sokaklarında Kargaz tarafından gerçekleştirilen doğal gaz çalışmaları sonrası asfaltlama çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 700 metre uzunluğundaki yol boyunca yapılan çalışmalarda toplam 450 ton asfalt kullanıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü, Safranbolu'nun farklı noktalarında ihtiyaç duyulan yolların bakım ve onarımına yönelik işlemlerin hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Yol yenileme faaliyetlerinin mahalle sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Kaynak: ANKA

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