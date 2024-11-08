Safranbolu'da Atatürk'ü Anma Etkinliği

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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi Nazmiye Yeşilyurt Gündüz Çocuk Bakım Evi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte anlamlı bir etkinlik düzenledi. Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için yapılan etkinlikte, minik öğrenciler ve öğretmenleri, hazırladıkları Türk bayrağı ve Atatürk simgeli resimleri, Belediye Başkanı Elif Köse ile birlikte Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına sundu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, hazırladıkları resimleri Atatürk anıtına sundu. Belediye Başkanı Elif Köse, bu anlamlı etkinlikte çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, genç nesillere Atatürk sevgisini ve onun ilkelerini aşılamanın öneminden bahsetti. Etkinlik kapsamında, minikler öğrenciler, öğretmenleri ve Başkan Elif Köse eşliğinde Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Safranbolu Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, çocukların tarih bilinci edinmesi ve Atatürk sevgisiyle büyümesi amaçlandı.