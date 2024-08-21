Safranbolu'da Çavuş Üzümü hasat edildi - Son Dakika
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Safranbolu'da Çavuş Üzümü hasat edildi

Safranbolu\'da Çavuş Üzümü hasat edildi

Safranbolu'nun ünlü yerli Çavuş Üzümü, seralarda 3 yıl süren bakım ve yetiştirme sürecinin ardından hasat edildi. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Çavuş Üzümü'nün potansiyelini vurgulamak ve uluslararası alanda daha geniş bir kitleye tanıtılmasını sağlamak amacıyla yapılan hasat töreninde konuştu.

21.08.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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(KARABÜK) - Safranbolu'nun ünlü yerli Çavuş Üzümü, seralarda 3 yıl süren bakım ve yetiştirme sürecinin ardından hasat edildi.

Safranbolu'nun tarımsal mirasını korumak amacıyla yürütülen projede önemli bir kilometre taşı daha aşıldı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Çavuş Üzümü'nün potansiyelini vurgulamak ve bu ürünün uluslararası alanda daha geniş bir kitleye tanıtılmasını sağlamak üzere Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi Seraları'nda gerçekleştirilen ilk hasat töreninde konuştu.

Başkan Köse, şunları kaydetti:

"Safranbolu'nun bir kültürel mirası olan Çavuş Üzümü, yerel ekonomimizin ve tarımımızın önemli bir parçasıdır. Bugün burada, 3 yıl süren emeklerin ve özverinin ardından ilk meyvesini aldığımız bu üzümün hasadını yapmak bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Yazıköy Seraları'mızda başlattığımız bu süreç, Çavuş Üzümü'nün sadece yerel değil, uluslararası alanda da tanıtımını yapmak için attığımız ilk adımlardan biridir. Safranbolu'nun bu nadide üzüm türünün dünya pazarında hak ettiği yeri bulması için çeşitli tanıtım ve pazarlama stratejileri geliştireceğiz. Yurt dışında düzenlenecek fuar ve etkinliklerle bu ürünü tanıtacak, aynı zamanda bölgesel tarımın sürdürülebilirliğini destekleyeceğiz."

Yazıköy Uygulama ve Üretim Birimi Sorumlusu Ziraat Mühendisi Pınar Uslu ise tür ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Safranbolu'nun iklimi ve toprağıyla uyumlu, aromatik bir tat profiline sahip olmasıyla bilinir. Uzun yıllardır yerel üreticiler tarafından yetiştirilen bu üzüm türü, bölgenin kültürel ve tarımsal mirasının bir parçası olarak değer görmekte. Ayrıca, Hamburg Misketi üzümleri, Çavuş Üzümü'nün dölleyicisi olarak görev yapar ve bu türle birlikte yetiştirilmesi, her iki türün de verimliliğini arttırır. Amacımız Çavuş Üzümü'nün rekoltesini her geçen yıl attırarak uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak."

Kaynak: ANKA

Safranbolu, Elif Köse, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Safranbolu'da Çavuş Üzümü hasat edildi - Son Dakika

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