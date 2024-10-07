Safranbolu'da 'Cittaslow Sunday' Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika
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Safranbolu'da 'Cittaslow Sunday' Etkinlikleri Düzenlendi

Safranbolu\'da \'Cittaslow Sunday\' Etkinlikleri Düzenlendi

Safranbolu Belediyesi, Cittaslow felsefesi doğrultusunda 'Cittaslow Sunday' etkinlikleri ile bisiklet turu ve doğa yürüyüşü düzenledi. Katılımcılar tarihi bölgedeki parkurda doğayla iç içe bir gün geçirdi.

07.10.2024 11:59  Güncelleme: 12:01
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(KARABÜK)- Safranbolu Belediyesi, "Cittaslow Sunday" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu ve doğa yürüyüşü düzenledi. Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin Cittaslow felsefesiyle uyumlu bir şekilde gelişmeye ve büyümeye devam edeceğini belirterek, bu adımın sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması için büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Safranbolu Belediyesi, ilçenin 2024 Mart ayında Cittaslow ağına katılımının ardından "Cittaslow Sunday" etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler sabah saatlerinde Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda, yaklaşık 200 kişi ve Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünde yaklaşık 100 bisikletlinin katılımıyla başladı. Katılımcılar, Tarihi Çarşı Han Arkası mevkisine kadar uzanan ve yaklaşık 5 kilometre süren parkurda yürüyerek ve bisikletlerini sürerek şehrin tarihi dokusunu keşfetme fırsatı buldu.

Yürüyüşe, Belediye Başkanı Elif Köse de katıldı. Başkan Köse, Kültürel Miras Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, doğa tutkunu ve fotoğraf sanatçısı Cemil Belder'in rehberliğinde vatandaşlarla birlikte parkuru tamamladı.

Leyla Dizdar Kültür Merkezi önünde buluşan yaklaşık 100 kişilik bisikletli grup, sokaklarda pedal çevirdi. Karabük Bisiklet Derneği'nin rehberlik ettiği tur, şehrin sokaklarını bisikletle keşfetmek isteyen katılımcılara farklı bir deneyim sundu. Bisiklet turu da yürüyüş etkinliği gibi Han Arkası mevkisinde son buldu.

Belediye tarafından Han Arkası bölgesinde kurulan Yöresel Ürünler Pazarı ile yerel esnafın kalkınması, yerel lezzetlerin korunması ve tanıtılması amaçlandı.

Etkinlikler sonunda, Belediye'nin Yazıköy Uygulama ve Üretim Merkezi'nde yetiştirilen organik maniye tohumları katılımcılara hediye edildi.

Ayrıca Belediye Başkanı Elif Köse, etkinliğe katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti. Köse, ilçenin Cittaslow felsefesiyle uyumlu bir şekilde gelişmeye ve büyümeye devam edeceğini belirterek, bu önemli adımın sürdürülebilir yaşam ve yerel kültürün korunması adına büyük bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Safranbolu'da 'Cittaslow Sunday' Etkinlikleri Düzenlendi - Son Dakika

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