Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.
H.M. idaresindeki 78 SG 393 plakalı otomobil, Kaya Erdem Caddesi'nde seyrederken kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otomobildeki F.M. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Devrilen Otomobilde 1 Yaralı - Son Dakika
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