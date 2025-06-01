Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
K.A. idaresindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil, Karabük- Bartın kara yolu İnceçay köyü yakınlarında İ.K. yönetimindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Kaza: 8 Yaralı - Son Dakika
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