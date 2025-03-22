UNESCO kenti Safranbolu'da Ramazan ayı sessizliği hakim

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve evleriyle dünyaca ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi mekan, çarşı ve sokaklarda Ramazan ayı sessizliği yaşanıyor.

"Dünyanın en iyi korunan 20 kenti" arasında gösterilen Safranbolu, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve köprülerin yanı sıra genellikle 3 katlı, 6-8 odalı, ihtiyaçlara uygun tasarlanarak estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evleriyle dikkati çekiyor.

Tarihi ilçenin çarşı ve sokakları Ramazan ayı dolayısıyla sakin günler geçiriyor.

Hava sıcaklıklarının artmaya başladığı hafta sonunda ilçede insan sesi yerine kuş cıvıltılarına bıraktı.

Esnaflardan Nurhayat Yüksel, bu yıl Ramazan ayının çok sessiz geçtiğini belirtti.

Bayram öncesinde yavaştan hareketlenme olduğunu da ifade eden Yüksel, "Öncesinde burada kimse yoktu desek yeri var. Bundan sonra bir umut bekliyoruz. Bu sessizlik esnaf olarak da bizi çok etkiledi" diye konuştu.

Yüksel, Ramazan Bayramı ve sezonun açılmasıyla işlerin düzeleceğini düşündüklerini aktardı.