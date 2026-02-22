Safranbolu Lisesi'nden Yenilikçi Ahşap Ürünler

Karabük Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde aldıkları teorik ve pratik eğitimlerle iş hayatına hazırlanan öğrenciler, el emeğiyle ahşap masa, sehpa, sandalye, sandık ve tabure üretmenin yanı sıra kendi tasarımları olan oyma tezgahı ve yüksekliği ayarlanabilir sandalye ile çalışmalarını tescil ettirmek istiyor.

Okulun atölyesinde öğretmenlerinin gözetiminde ahşaba şekil veren Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğrencileri, aldıkları teorik eğitimi beceriye dönüştürüyor. Öğrenciler masa, sehpa, sandalye, sandık ve tabure gibi günlük hayatta sıkça kullanılan ürünleri üreterek mesleki tecrübe kazanıyor.

Uygulamalı eğitimle meslek hayatına hazırlık açısından avantaj kazanan öğrenciler, el emeğiyle ürettikleri, tasarım ve ölçüleri kendilerine ait oyma tezgahı ve yüksekliği ayarlanabilir sandalye için patent başvurusu yapmaya hazırlanıyor.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Muammer Demirtaş, AA muhabirine, 1981'den itibaren 5 alanda eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdüğü okulda metal, mobilya, makine, elektrik-elektronik ve bilişim teknolojileri alanında 350 öğrenciye eğitim verildiğini anlattı.

Okul personelinin deneyimli, alanında uzman, mesleki kariyerleri üst düzeyde öğretmenlerden oluştuğuna değinen Demirtaş, "Mobilya teknolojileri alanımızda 5 öğretmenimiz ve 30 öğrencimiz eğitim-öğretime devam etmekteler. 9. sınıftan 12. sınıfa kadar öğrencilerimiz müfredattaki konular çerçevesinde mesleki eğitimlerini görmekteler. Öğrencilerimiz takdire şayan eserler ortaya çıkarmaktalar. Öğretmenlerinin yönlendirmesi, öğretileri çerçevesinde sanat değeri ifade eden, sehpalardan sandıklara kadar birçok alanda güzel ürünler ortaya koydular." diye konuştu.

"Öğrencilerimiz yurt dışında staj yapma imkanı da buldu"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı öğretmeni Mehmet Bayram, öğrencilerin meslek sahibi olmalarını sağlamaya ve teknolojik imkanlardan faydalanarak onlara makine kullandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bayram, bölümde fabrika düzeyinde kullanılan büyük ölçekli CNC tezgahlarının bulunduğuna dikkati çekerek, "Öğrencilerimize bu tezgahların kullanımı ve nasıl üretim yapıldığıyla ilgili derslerde gerekli bilgileri veriyoruz. Öğrencilerimiz yurt dışında staj yapma imkanı da buldu." dedi.

Atölyede yaptıkları 2 ürünün patent alınabilecek nitelikte olduğunu dile getiren Bayram, "Örneği başka bir yerde bulunmayan ürünler. Biri elde oyma tezgahı, diğeri ise yüksekliği ayarlanabilir sandalye. Bunların uzun süre tasarım çalışmalarını, ölçü çalışmalarını yaptıktan sonra nihai olarak üretimini gerçekleştirdik. Başvuruda bulunarak patentlerini almayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Bayram, amaçlarının Ahilik geleneğinin ışığında girişimcilik ruhuna sahip, meslek ahlakını edinmiş öğrenciler yetiştirmek olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Safranbolu, UNESCO Mirası Listesi'nde koruma altına alınmış şehirdir. Burada geleneksel birçok Türk evi vardır. Bunları gelecek nesillere taşımakla yükümlüyüz. Bu evlerden de yararlanarak özellikle Selçuklu veya Osmanlı döneminde kullanılan birtakım üretim yöntemlerini, örneğin kündekari tekniğini ürünlerin üzerinde uygulamaya çalışıyoruz. Daha çok ahşap kullanarak masa, sehpa, sandalye ve tabure gibi ürünler yapmaya çalışıyoruz."

"İşi sevdiriyorlar. Sevdiğimiz işi yapıyoruz"

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı 10. sınıf öğrencisi Cemre Taha Çenesiz, ahşap işini severek yaptığını dile getirdi.

Bu işi sürdürmeyi ve kendi dükkanını açmayı istediğini belirten Çenesiz, "Hocalarımız sağ olsun bu işi bize güzel öğretiyorlar. İşi sevdiriyorlar. Sevdiğimiz işi yapıyoruz. Burada sehpa, sandalye ve raf üretiyoruz. Bunlarla ilgili bilgisayarlardan çizimler yapıyoruz. Kitaplık ve eczane dolabı gibi şeylere de ilgimiz çok, severek yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Yiğitcan Cansev de istedikleri çizimleri bilgisayarda gerçekleştirip CNC tezgahında üretim yapabildiklerini ifade ederek, "Burada imkanımız çok. Bölümü seviyorum. İleride bu mesleği yapmak istiyorum." dedi.

Öğrencilerden Eren Orakçı da işi severek yaptığını dile getirerek, "İşlerimize özen gösteriyoruz. İlk başta markalama ardından çizim yapıyoruz. Daha sonra makinelerle veya testereyle kesiyoruz. Zımparayla zımparaladıktan sonra ahşabı tutkallayıp birleştiriyoruz. Böylece ürünümüz tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.