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Sağanak yağış sonrası yollar göle döndü, karayolu ulaşıma kapandı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan sağanak yağış, Bayavşar Mahallesi'nde iki ilçeyi birbirine bağlayan kara yolunda sel oluşmasına ve bazı evlerin bahçelerinde su baskınlarına yol açtı. Sel suları nedeniyle Beyşehir ve Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu bir süre ulaşıma kapanırken, yağışın durmasının ardından güzergah yeniden trafiğe açıldı.

Bayavşar Mahallesi'ndeki yerleşim merkezinden geçen kara yolu selin ardından çamur ve balçıkla kaplanırken, bölgeye sevk edilen, belediye, karayolları, jandarma ve trafik ekipleri tarafından ulaşım kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Bayavşar Mahallesi Muhtarı Batuhan Çiğdem, yerleşim merkezinde yaklaşık iki saat süren yağışın ardından Seydişehir yönündeki yüksek kesimlerden gelen taşkın suları nedeniyle Bayavşar'dan geçen ve her iki ilçeyi birbirine bağlayan kara yolunun sel sularıyla kaplandığını belirterek, kara yolunda bir süre ulaşımın sağlanamadığını söyledi. Çiğdem, "Elektrikler gitti, trafik durdu. Araçlar her iki yönde de sel suları nedeniyle bir süre bekleme yaptı, ilerleyemedi. Yağışın durmasının ardından ulaşım halen kontrollü olarak sağlanıyor. Ancak yoldaki çamur ve balçığın temizlenmesi gerekiyor, sürücülerin bu bölümde dikkatli seyretmesi gerekiyor" dedi.

Çiğdem, etkili olan sağanak yağış nedeniyle yerleşim merkezlerinde asfalttan akan sel suları nedeniyle menfezlerin de sularla dolduğunu ve bazı evlerin bahçelerine suların girdiğini belirtip mahalle sakinlerinin suların evlere girmemesi için kendi imkanları ile seferber olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşlarımız kendi çabaları ile suyun bahçesine evine girmemesine çalıştı bir süre. Belediyeden iş makinesi desteği istedik, gelmesiyle birlikte suların tahliye edilmesi çalışmaları daha da hız kazandı. Sağanak yağış dolayısıyla Beyşehir OSB'de ise herhangi bir sıkıntılı durumun olmadığını haber aldık" dedi.