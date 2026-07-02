Sağlık Bakanı, Deprem Hazırlığını Vurguladı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depremlerin veya doğal afetlerin engellenemeyeceğini ama hazırlıklı olunması gerektiğini belirterek, "Özellikle toplumun aynı zamanda da sağlık sistemlerinin öncesinde hazır olması gerekiyor. Biz 6 Şubat depremini yaşadıktan sonra sistemimizin hazır olduğunu gördük ama o tecrübelerde neler elde ettiğimizi yeniden reorganize ederek bugün Türkiye sağlık sistemi de dahil, AFAD'ın koordinasyonunda devlet, millet olarak da depreme hazır haldeyiz." dedi.

Bakan Memişoğlu, Sağlık Bakanlığının ev sahipliğinde, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) işbirliğinde Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Konferans Merkezi'nde düzenlenen "Depremlerde Sağlığın Korunması-Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi" konulu DSÖ Bakanlar Konferansı'nda katıldığı ana oturumun ardından DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile düzenlediği ortak basın toplantısında, konferansta İstanbul Bildirgesi'ni imzalayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından sağlık sisteminin ne kadar dirençli olduğunu gösterdiğini vurgulayan Memişoğlu, bu tecrübelerinin deprem yaşayan ülkelerdeki insanları kurtarmak için yardımcı olduğunu, aynı zamanda Türkiye'nin sağlık sistemlerinin örnek alındığı bir ülke olduğunu ifade etti.

Memişoğlu, konferansın sağlık hizmetlerinin özellikle acil durumlar ve depremlerde nasıl organize edilebileceğine ilişkin tecrübe paylaşımında bulunacakları bir ortam olduğunu anlattı.

Toplumlar gibi sağlık sistemlerinin de depremlere organizasyonu, lojistiği, koordinasyonu, altyapısı ve bilişimiyle hazırlıklı olması gerektiğini belirten Memişoğlu, depremlerde bu hizmetlerin tek elden yürütülerek risklerin bertaraf edilebileceği bir sağlık altyapısına ihtiyaç olduğunu gördüklerini dile getirdi.

Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinde bunu başardığına işaret ederek, "Her depremin bizlere kazandırdığı tecrübeyle sağlık sistemlerimizi daha da geliştirmeye çalışıyoruz. Tecrübelerimizi de ülkelerle paylaşıyoruz. Amacımız depremlerde, afetlerde en iyi sağlık hizmetini sunmak." dedi.

Sağlık hizmetinin özellikle afetlerden sonra en büyük ihtiyaç olduğunun, onun için depreme hazırlıklı olmak gerektiğini kaydeden Memişoğlu, deprem esnasında da çok kısa sürede reaksiyon verecek sağlık hizmetlerini koordine etmeleri gerektiğini belirtti.

"Sağlık sistemimiz afetlere müdahaleye hazır vaziyette"

Sağlık Bakanı Memişoğlu, bir gazetecinin "Konferansın sonunda verilmesi istenen en önemli mesaj ne?" sorusunu, "Depremleri veya doğal afetleri engelleyemeyebiliriz ama onlara hepimizin hazır olması gerekir. Özellikle toplumun aynı zamanda da sağlık sistemlerinin öncesinde hazır olması gerekiyor. Biz 6 Şubat depremini yaşadıktan sonra sistemimizin hazır olduğunu gördük ama o tecrübelerde neler elde ettiğimizi yeniden reorganize ederek bugün Türkiye sağlık sistemi de dahil, AFAD'ın koordinasyonunda devlet, millet olarak da depreme hazır haldeyiz." şeklinde yanıtladı.

Olası İstanbul depremine hazırlık için yaptıkları çalışmayı paylaşan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sağlık sisteminde şunu yaptık. Özellikle İstanbul depremi için deprem olduğu sıfırıncı andan itibaren herkesin sağlık sisteminde ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini, nereye gitmesi gerektiğini bilmesi gerektiği için özel bir çalışma yaptık. İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık. Sağlık sistemimizde özellikle İstanbul depreminde kim Türkiye'de hangi ilde, hangi sağlık çalışanı, hangi malzeme, hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor. Böylece ilk andan itibaren otomatik bir sistemle bu tür afetlere müdahale etmeniz gerekiyor, sağlık sistemimiz buna -açıkça söylüyorum- hazır vaziyette. Bununla ilgili de birçok tatbikat yapmaya başladık. Sadece tedavi bazında değil, koruyucu, deprem sonrasındaki halk sağlığını yönetecek şekilde herkesin görev tanımını bilmesini sağladık."

Memişoğlu, izolatörlü hastaneler yaptıklarına da değinerek, "Bu hastaneleri sadece cerrahi müdahaleler için değil, esasında bölgesindeki sağlık sistemini de yönetebilecek noktalar olarak oluşturduk. Böylece ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Bunu da diğer ülkelerle paylaşıyoruz." dedi.