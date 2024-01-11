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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye getiriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de sağlık sisteminin çökmüş durumda olduğunu belirterek, bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getirilecek olan 85 hasta ve yaralının ülkemizde tedavi altına alınacağını duyurdu. Hastaların yanında 106 kişilik refakatçi grubun da eşlik edeceği belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye\'ye getiriliyor
11.01.2024 - 19:24,  Güncelleme: 19:25
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SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 85 hasta ve yaralının bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getirileceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı bu akşam Mısır'dan Türkiye'ye getiriliyor. 106 kişilik refakatçi grubun eşlik ettiği hastalar, ülkemizde tedavi altına alınacak. Bilindiği gibi, Gazze'de sağlık sistemi çökmüş durumda" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika
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