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Sağlık Bakanı: 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı: 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşının Sağlık Bakanlığı'na geleceğini duyurdu.

Sağlık Bakanı: 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor
27.01.2024 - 17:44,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yolu açılış törenindeki konuşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"35 bin kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15 bini hemşire, 8 bini sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35 bin yeni çalışma arkadaşı geliyor."

Koca, paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın personel alımıyla ilgili açıklamalarından bir kesite de yer verdi.

Kaynak: AA
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Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı, İzmir, Güncel, Son Dakika

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