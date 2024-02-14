Sağlık Bakanı Koca: Gazze'ye Sağlık Yardımı Mısır'a Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sağlık Bakanı Koca: Gazze'ye Sağlık Yardımı Mısır'a Ulaştı

Sağlık Bakanı Koca: Gazze\'ye Sağlık Yardımı Mısır\'a Ulaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze halkı için gönderilen 1,2 tonluk ortez, protez ve atölye malzemelerinden oluşan sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını duyurdu. Bakan Koca, Türkiye'nin Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edeceğini belirtti.

14.02.2024 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze halkı için ortez, protez ve atölye malzemelerinden oluşan 1,2 tonluk sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını kaydetti.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gazze halkı için gönderdiğimiz 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır'a ulaştı. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek."

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Türkiye, Mısır, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Koca: Gazze'ye Sağlık Yardımı Mısır'a Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 16:42:46. #1.12#
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca: Gazze'ye Sağlık Yardımı Mısır'a Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement