Sağlık Bakanı Memişoğlu: Ankara'da trafik kazası, 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sağlık Bakanı Memişoğlu: Ankara'da trafik kazası, 9 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 27 kişinin hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı. Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

09.08.2024 12:55
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara'da yolcu otobüsünün köprü ayağına çarpmasıyla meydana gelen kazaya ilişkin, "Ankara'da elim bir trafik kazası oldu ve 36 vatandaşımız etkilendi." dedi.

Bir dizi çalışma ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Bakan Memişoğlu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gazetecilere, sabah saatlerinde Ankara'da meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Memişoğlu, "Ankara'da elim bir trafik kazası oldu ve 36 vatandaşımız etkilendi. Maalesef bunların 9'u rahmetli oldu, Allah'tan rahmet diliyorum. Diğer 27 hastamız hastanede ve 5'inin durumu biraz kritik, tedavileri devam etmekte." diye konuştu.

Sabah saatlerinde Adıyaman'a gelerek protokol üyeleriyle toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Memişoğlu, kentin yaralarının sarılmaya devam ettiğini belirtti.

Bakan Memişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekim ayında şu anda olduğumuz hastanemizin yanında 300 yataklı hastanemizi milletimizin hizmetine sunacağız. Bu tabii sağlık hizmetlerini bayağı rahatlatacak ve deprem öncesindeki yatak oranlarımıza ulaşmış olacağız. İlçelerdeki hastane sağlık hizmetlerimiz devam ediyor. Özellikle sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlara bu özverili çalışmalarından, milletimize hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Adıyaman halkının yaraları sarılmaya devam ediyor. Allah bize bir daha böyle acılar göstermesin. Temel sağlık hizmetleri başta olmak üzere eczanesinden diş hekimliğine, hastanesinden koruyucu sağlık hizmetine kadar hepsini daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz."

Vatandaşlardan bağımlılık ve kilo gibi sağlığı etkileyen etkenlerden uzak durmalarını isteyen Bakan Memişoğlu, kötü alışkanlıklardan uzak durulması tavsiyesinde bulundu.

Türkiye'nin dünyada en iyi sağlık hizmetleri sunan ülkelerden bir tanesi olduğunu ifade eden Memişoğlu, sağlık hizmetlerini artırmak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Memişoğlu: Ankara'da trafik kazası, 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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