Bakan Memişoğlu'ndan çocuklara sağlık vurgusu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Türkiye genelindeki 357 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde çocuklara yönelik hem çocuk gelişimcisi hem sosyolog hem psikolog hem de diyetisyen bulunuyor. Bizlerin, çocuklarımızı geleceğe hazırlaması lazım aynı Türkiye gibi." dedi.

Bakan Memişoğlu, Halk Sağlığı Haftası kapsamında Sincan Park'ta düzenlenen "Sağlıklı Çocuk Festivali"ne katıldı.

Burada konuşan Memişoğlu, alandaki çocukların sesinin "cennet sesi" olduğunu ifade ederek, festivalde emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Sincan Park'ın bulunduğu alanın geçmişte bataklık olduğunu, belediyenin çalışmalarıyla bugün festival yapılabilen bir alana dönüştüğünü anımsatan Memişoğlu, Sincan'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nin yanı sıra eğitim ve araştırma hastanesinin de bulunduğunu söyledi.

Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni daha etkin ve gelişmiş bir sağlık tesisi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 25 yılda sağlık hizmetleri ve tedavi imkanları açısından dünyanın en iyi ülkelerinden birisi olduğunu vurguladı.

Sağlık hizmetlerinin yanı sıra toplumun sağlığının korunması ve geliştirilmesine de önem verdiklerini dile getiren Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" hedefiyle "koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemi" anlayışıyla hareket ettiklerini, sağlık okuryazarlığının ve toplumdaki sağlık bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

"Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" programını daha önce okullarda başlattıklarını, ilk kez festival şeklinde meydanlara taşıdıklarını aktaran Memişoğlu, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocuklar sağlık kültürünü bu yaşlarda alırlarsa ambulansına biner, UMKE'ci amcasını görür, diş temizliğinin, hareketin sağlığı ne kadar etkilediğini, beslenmenin ne kadar önemli olduğunu bu yaşta öğrenirse gelecekte sağlık kültürü olur, sağlıklı bir toplum olur." diye konuştu.

Festival kapsamında çocuklara 7 stantta sağlıkla ilgili bilgilendirme yapıldığını ifade eden Memişoğlu, ambulansları, UMKE araçlarını ve sağlık çalışanlarını çocukların yalnızca kötü zamanlarda değil, eğlendikleri ve mutlu oldukları anlarda da yakından görmelerini ve hayatlarında bir iz bırakmayı amaçladıklarını söyledi.

"Kanserin en önemli sebebi sigara"

Sağlık Bakanlığı olarak toplumdan sağlık konusunda talepte bulunduklarını dile getiren Memişoğlu, vatandaşlardan hastalanmadan önce bedenlerine, kendilerine iyi bakmalarını istedi.

Türkiye'de sigara kullanımı ve bağımlılık konusunda istenilen seviyede olunmadığını belirten Memişoğlu, her 3 kişiden birinin sigara kullandığına dikkati çekti.

Sigaranın sağlık üzerindeki etkilerine işaret eden Memişoğlu, "Bugün akciğer kanserinin, gırtlak kanserinin, yemek borusu kanserinin en önemli sebebi sigara. Bugün kalp krizinin en önemli sebebi sigara. İnme dediğimiz felcin en önemli sebebi sigara. İkinci büyük sebebi ne? Kilo, hareketsizlik. İşte bunları bizim çözmemiz gerekiyor. Toplumla beraber biz bunları inşallah hep beraber çözeceğiz." dedi.

Çocukların kültür, bilgi ve yetenek bakımından önceki nesillerden daha iyi olması gerektiğine vurgu yapan Memişoğlu, bunun Türkiye'nin daha ileri bir seviyeye ulaşması açısından önem taşıdığının altını çizdi.

Memişoğlu, "Türkiye genelindeki 357 Sağlıklı Hayat Merkezi'nde çocuklara yönelik hem çocuk gelişimcisi hem sosyolog hem psikolog hem de diyetisyen bulunuyor. Bizlerin, çocuklarımızı geleceğe hazırlaması lazım aynı Türkiye gibi." diye konuştu.

Çocuklar "sağlık elçisi" oldu

Konuşmasının ardından Memişoğlu, festival alanındaki çocukları sahnenin önüne çağırarak "sağlık elçisi" ilan etti.

Çocuklardan ilk olarak çevrelerinde sigara kullanan kişileri uyarmalarını isteyen Memişoğlu, "Sigara içenlere, kim olursa olsun anneniz, babanız, yakınınız, 'Biz artık sağlık elçisiyiz. Biz sağlık elçisi olarak, sigara sağlığınıza zararlı, lütfen bunu bırakın.' diyeceksiniz, söz mü?" diye sordu.

Çocukların "Söz" yanıtını vermesi üzerine Memişoğlu, sağlıklı yaşam konusunda da çocuklardan söz aldı.

Çocuklardan her sabah ellerini ve yüzlerini yıkamalarını, yumurta ve süt tüketmelerini, her gün dişlerini fırçalamalarını isteyen Memişoğlu, onlara, bilgisayar ve telefonla belirli saatlerde vakit geçirip daha fazla hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Memişoğlu, çocuklardan derslerini günü gününe çalışarak geleceğe hazırlanmaları ve sebze yemeleri konusunda da söz aldı.

Bakan Memişoğlu istasyonları gezdi

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel de festivalin amacının çocuklara sağlık eğitimi ve sağlık okuryazarlığını daha iyi anlatmak olduğunu ifade etti.

Festivalin 2 gün süreceğini belirten Demirel, kurulan istasyonlarda çocuklara bilgi verileceğini aktardı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da ilçedeki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Memişoğlu, konuşmasının ardından festival alanında bulunan çocukların sağlık hizmetlerini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını daha yakından tanımalarına yönelik hazırlanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Aile Hekimliği, Ağız ve Diş Sağlığı, Kişisel Hijyen, UMKE, Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite İstasyonlarını gezerek çocuklarla sohbet etti.