Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Teknoloji Toplantısı - Son Dakika
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Teknoloji Toplantısı

20.04.2026 22:04
Bakan Memişoğlu, sağlık teknolojileri ve inovasyon konusunda ABD Ticaret Odası ile görüşme yaptı.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta ABD Ticaret Odası ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık teknolojileri ve yerli inovasyon konularını ele aldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlıkta ABD Ticaret Odası ve sektörün önde gelen temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Memişoğlu, görüşmede koruyucu sağlık hizmetleri gündemi çerçevesinde erken teşhis teknolojileri, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli inovasyon, yapay zeka tabanlı öngörü modelleri ile dijital sağlık ekosistemi gibi başlıkların masaya yatırıldığını açıkladı.

Toplantıda sağlık alanındaki teknolojik gelişmelerin insan odaklı biçimde değerlendirilmesi ve sürdürülebilir iş birliklerinin geliştirilmesi konuları da ele alındı.

Bakan Memişoğlu, geleceğin sağlık vizyonunun, teknolojinin insan odaklı kullanımı ve güçlü iş birlikleriyle inşa edileceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

Sağlık Bakanı, Teknoloji, Politika, Güncel

Son Dakika Güncel Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Teknoloji Toplantısı - Son Dakika

Burak Yılmaz'sız ilk maçına çıkan Gaziantep FK, Kayserispor'u sahadan sildi
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
Neymar'ın yüzü gülmüyor! Efsanesi olduğu kulüpte yuhalandı
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Onur Air resmen iflas etti
Trump: İran anlaşmazsa elektrik santrallerini ve köprüleri yerle bir edeceğiz
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Teknoloji Toplantısı - Son Dakika
Advertisement
