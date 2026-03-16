Sağlık Bakanı Ramazan Etkinliğinde Ücretsiz Hizmetleri Anlattı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemal Memişoğlu, ramazan etkinliğinde Sağlıklı Hayat Merkezleri'ni tanıttı ve vatandaşı davet etti.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ramazan etkinliğine katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada bakanlık bünyesindeki 'Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde verilen ücretsiz hizmetlere değinerek vatandaşları bu merkezlerden faydalanmaya davet etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ramazan etkinliklerine katıldı. Burada partililerle sohbet eden Memişoğlu, toplum sağlığının güçlenmesi için vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de sağlık alanında önemli bir gelişim süreci yaşandığını belirten Memişoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, AK Parti iktidarları ve bakanları 23 senedir dünyaya örnek bir sağlık sistemi oluşturduk. Bugün Türkiye'de her yerde ücretsiz ve en iyi şekilde sağlık hizmeti veriyoruz. Son 5 yılda en küçüğü 400 yataklı olmak üzere 28 hastane yaptık. Türkiye'de 271 bin hasta yatağı bulunuyor. Bunların 185 bini tek kişilik tuvaletli ve banyolu odalardan oluşuyor" dedi.

Kaynak: DHA

Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanı, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 13:11:38. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.