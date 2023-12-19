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Sağlık Bakanı: Şehir hastaneleri bütçeyi azaltıyor - Son Dakika
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Sağlık Bakanı: Şehir hastaneleri bütçeyi azaltıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerine ayrılan payın azaldığını belirterek, 'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiasının bilgisizlikten veya maksatlı bir şekilde olduğunu söyledi. Koca, şehir hastanelerinin maliyetinin bugünkü değeriyle hesaplandığını ve kamu bütçesi üzerinde yük olmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı: Şehir hastaneleri bütçeyi azaltıyor
19.12.2023 - 19:07,  Güncelleme: 19:08
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan payın artmadığını aksine giderek azaldığını belirterek, "Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor, iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehir hastaneleriyle ilgili bazı iddialara yanıt verdi.

Koca, "Sağlık Bakanlığı bütçesi içinde şehir hastanelerine ayrılan pay giderek azalıyor, artmıyor. 2022 bütçesinde hizmet dahil kullanım bedeline ayrılan pay yüzde 14,3'tü. 2023 yılında bu oran yüzde 13,4'e düştü. 2024 yılı bütçesinde ise oran yüzde 11,4'e iniyor. 'Şehir hastaneleri her geçen gün bütçeyi yutuyor' iddiası ya bilgisizlikten ileri geliyor veya maksatlıdır." bilgisini paylaştı.

Şehir hastanelerinin bugünkü değeriyle metrekaresi 1465 avroya mal edilecek şekilde yapıldığını da aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Bu fiyata, hastanelerin en ileri teknolojilere sahip cihazlarla tamamen donatılması ve çevre düzenlemesine kadar her şey dahildir. Eğer yapılmamış olsalardı, şehir hastanelerini bugün bu maliyetlerle yapmak söz konusu bile olmazdı. Şehir hastanelerimizin kamu bütçesi üzerinde yük olduğunu söylemek artık tamamen yanlıştır."

Kaynak: AA
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