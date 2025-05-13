Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında "Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü" İmzalandı

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında "Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki "Uluslararası Sağlık Turizmi Alanında İş Birliği Protokolü"nün imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeli ile 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' programını adım adım hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede, ülkemizi sağlık turizmi alanında da bir marka haline getiriyoruz. Bu amaçla da Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yakın çalışıyoruz. Bugün imzaladığımız iş birliği protokolü ile uluslarası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında sunulan hizmetleri ve bu amaçla yürütülen tanıtım faaliyetlerini güçlendiriyoruz.

"Yürüteceğimiz sağlık turizmi faaliyetleri ile bu alandaki gelir seviyemizi ileri boyutlara taşıyacağımıza inanıyoruz"

Böylelikle ülkemizin sağlık turizmi alanında marka değerini, tanınırlığını ve kapasitesini artırıyoruz. Sağlık tesisi altyapılarımızın kapasitesi, sağlık sistemimizin erişilebilirliği, hekimlerimizin yetkinlik, tecrübe ve birikimi sayesinde zaten sağlık alanında çok önemli bir noktadayız. Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile 'HealthTürkiye' markasıyla yürüteceğimiz sağlık turizmi faaliyetleri ile bu alandaki gelir seviyemizi ileri boyutlara taşıyacağımıza inanıyoruz."

"Sağlık turizmi, Türkiye için büyük bir potansiyeli barındırmakta"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise şöyle konuştu:

"Son yıllarda hızla büyüyen ve alternatif bir turizm dalı haline gelen sağlık turizmi, Türkiye için büyük bir potansiyeli barındırmakta. Bu alanda güçlü sağlık altyapısı, iyi derecede yetişmiş deneyimli personel ve yüksek standartlardaki tesisleriyle dünyanın en çok tercih edilen sağlık destinasyonları arasında yerini almıştır. Geçtiğimiz yıl ülkemizi sağlık turizmi amacıyla ziyaret eden kişi sayısının 1,5 milyonu geçtiği ve buradan elde edilen gelirin de 3 milyar dolardan fazla olduğu malumunuz. Bu rakamlar sadece bugünkü başarımızı değil, geleceğe dönük büyük bir potansiyelimizi de ortaya koymaktadır.

"Hedefimiz, kalite standartlarının yükseltilmesi ve sektörümüzdeki kayıt dışılığın önlenmesidir"

Türkiye'nin bu önemli başarısında sağlık sektörünün gücü ve kalitesi büyük rol oynamakta. Özellikle Kovid-19 salgını sürecinde sergilenen etkili sağlık hizmetleri ve alınan önlemler de uluslararası kamuoyunda takdir toplamıştı. Bu dönemde de Sağlık Bakanlığıyla yürütülen yakın iş birliği sayesinde uygulamaya konulan 'Güvenli Turizm' programı sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de örnek gösterilen bir uygulama haline gelmişti. Bugün de sağlık turizmi alanındaki büyümeyi daha ileriye taşımak için, Sağlık Bakanlığımız ile işbirliğimizi daha da güçlendirme kararı aldık. Hedefimiz yalnızca ülkemize gelen sağlık turistlerinin sayısını artırmak değil; aynı zamanda bu alanda hizmet veren kuruluşların kayıt altına alınması, kalite standartlarının yükseltilmesi ve sektörümüzdeki kayıt dışılığın önlenmesidir.

Bu iş birliği protokolüyle, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) arasında ortak tanıtım faaliyetleri yürütülmesi, sağlık kuruluşlarına yönelik kayıt ve bilgilendirme sistemlerinin kurulması, ayrıca sağlık tesislerinin Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) aracılığıyla sertifikasyon ve akreditasyon süreçlerine dahil edilmesi yönünde önemli bir adım atıldı.

Gelecek dönemde bu iş birliğini daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Böylelikle sağlık turizmine katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımız arasında güçlü bir koordinasyon sağlayarak, Türkiye'yi bu alanda çok daha ileriye taşıyacağımıza inanıyoruz. Sağlık turizminde Türkiye markasını daha da güçlendirmek için attığımız her adım, sadece turizm gelirlerimizi değil ülkemizin küresel etki gücünü de artırmakta."