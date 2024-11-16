Sağlık Çalışanlarından Gazze İçin Tıbbi Koridor Talebi

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ANKARA'da sağlık çalışanları Gazze'ye tıbbi koridor açılması talebiyle Etlik Şehir Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Uluslararası Sağlık İnsiyatifi ve Ankara Filistin Dayanışma Platformu'nun (ANFİDAP) çağrısıyla, beyaz önlükleri ile İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan sağlık çalışanları, Etlik Şehir Hastanesi önüne yürüdü. 'Tıbbi koridorumuzu açın, biz hazırız', 'Gazze'ye sağlık koridoru' ve 'Gazze'deki soykırıma sessiz kalmayın' yazılı döviz ve pankartları taşıyan grup, 'Seyirci değiliz, sağlıkçıyız', 'Soykırıma sessiz kalmayacağız', 'Gazze'ye tıbbi koridor' 'Gazze için harekete geç' diye slogan attı.

'ACİL KODUYLA GAZZE ÖZEL OTURUMU DÜZENLENSİN'

Uluslararası Sağlık İnisiyatifinden Dr. Hüseyin Durmaz, Gazze'de yaşananlara karşı yalnızca üzülmek ve çaresizce izlemenin yetmeyeceğini, harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, Gazze'deki soykırıma müdahale etmenin, uluslararası camianın bir tercihi değil, yasal ve ahlaki bir yükümlülüğü olduğunu vurguladı. Dr. Durmaz, "Ataları birlikte şehit olan bu toprakların, tarihi, vicdani, insani sorumluluğu gereği bu vazifeyi üstlenmesini istiyoruz. Bu yüzden TBMM'ye sesleniyoruz, acil koduyla Gazze özel oturumu düzenlensin ve uluslararası hukukun bu yükümlülüğünü yerine getireceğini, bu sebeple Gazze için tıbbi ve insani yardım koalisyonu kuracaklarını tüm dünyaya deklare etmelerini istiyoruz. Böyle bir koalisyon karşısında ne ABD ne de İsrail duramayacaktır. Gazze halkının insanlık onurunu koruma sorumluluğu, hepimizin ortak görevidir. Kararlılığımızı vurgulamak, artık bıçağın kemiğe dayandığını ifade etmek ve bu somut adımdan başka da hiçbir şeyi kabul etmediğimizi ifade etmek için bir mesaj vermek istiyoruz. Onurumuzu, kimliğimizi temsil eden beyaz önlüklerimizi çıkarıyoruz. Tıbbi koridor açılıp, koalisyon kurulup müdahale edilene kadar bir daha önlüğümüzü giymeyeceğiz" dedi.