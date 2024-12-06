Sağlık Hizmetlerine Saldırılar Artıyor - Son Dakika
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Sağlık Hizmetlerine Saldırılar Artıyor

DSÖ, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların çatışmaların yeni normali olduğunu açıkladı.

06.12.2024 13:08
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(ANKARA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların çatışmaların yeni normali haline geldiğini belirtti. Ghebreyesus, DSÖ'nün bu yıl Afganistan, Gazze, Haiti, Lübnan, Myanmar, Sudan, Ukrayna ve diğer bölgelerde bin 200'den fazla saldırı olduğunu açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, son üç yılda sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların sıklığında, ölçeğinde ve etkisinde artış yaşandığını bildirdi. DSÖ'nün bu yıl Afganistan, Gazze, Haiti, Lübnan, Myanmar, Sudan, Ukrayna ve başka yerlerde bin 200'den fazla saldırı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, şunları ifade etti:

"Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar çatışmaların 'yeni normali' haline geliyor. 2018'de sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları izlemeye başladığımızdan bu yana DSÖ, 21 ülke veya bölgede 7 bin 600'den fazla saldırıyı doğruladı. Bu saldırılar, 2 bin 600'den fazla kişinin ölmesine ve 5 bin 400 sağlık çalışanı ve hastanın yaralanmasına neden oldu. Bu saldırılar öldürüyor, sakat bırakıyor ve savunmasız insanları ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıyor.

Hastaneleri, klinikleri, ambulansları tahrip ediyor; moral bozuyor, aşağılıyor ve insanlıktan çıkarıyorlar. Bu durum yaşlıları, çocukları, hamile kadınları, engelli insanları ya da kanser, böbrek yetmezliği veya kalp hastalığı için düzenli tedaviye ihtiyacı olanları etkilemektedir. Uluslararası hukuk, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde korunmasını talep etmektedir. Ancak hesap verebilirlik olmadığı takdirde, sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar artacaktır. Sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları durdurmanın en iyi yolu, bu saldırıların gerçekleştiği savaşları durdurmaktır. En iyi ilaç barıştır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sağlık Hizmetlerine Saldırılar Artıyor - Son Dakika

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