Sağlık memuru baba, doktor kızıyla kızının doğduğu hastanede birlikte ilk nöbete çıkıyor - Son Dakika
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Sağlık memuru baba, doktor kızıyla kızının doğduğu hastanede birlikte ilk nöbete çıkıyor

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Sağlık memuru baba, doktor kızıyla kızının doğduğu hastanede birlikte ilk nöbete çıkıyor
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25 yaşındaki doktor Almina Kaya, Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce dünyaya geldiği Necip Fazıl Şehir Hastanesinde acil serviste göreve başladı. Sağlık memuru babası Hacı Kaya ile aynı hastanede bugün ilk nöbetini tutacak.

Kahramanmaraş'ta 25 yıl önce doğduğu hastaneye doktor olarak atanan Almina Kaya, burada sağlık memuru olarak görev yapan babası Hacı Kaya ile aynı çatı altında çalışmaya başladı.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan 25 yaşındaki Almina Kaya, dünyaya geldiği ve geçmişte Kahramanmaraş Devlet Hastanesi olarak hizmet veren Necip Fazıl Şehir Hastanesine bu kez doktor olarak atandı.

Hastanenin acil servisinde göreve başlayan Kaya, çocukluğundan beri hayalini kurduğu hekimlik mesleğine adım atarken babasıyla aynı hastanede çalışmanın da mutluluğunu yaşıyor.

Babasının hastalarla iletişiminden etkilendi

Doktor Almina Kaya, AA muhabirine, doğduğu hastanede görev yapmanın ve babasıyla aynı çatı altında bulunmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Babasının hastalarla iletişiminden etkilendiğini ve bu nedenle küçük yaşlarda doktor olmaya karar verdiğini anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Doğduğum hastanede göreve başladım. Babamın iş yerine geldiğim zamanlarda onun hastalarla olan iletişiminden çok etkilenip doktor olmak istedim. Küçüklüğümden beri bu idealimdi. Eğitimimi tamamlayıp doğduğum hastanede babamla birlikte görev yapmak benim için büyük bir gurur. İnşallah burada birlikte daha nice anılar biriktiririz."

Babasının aynı hastanede görev yapmasının kendisine güven verdiğini belirten Kaya, "Onunla olmak benim için çok güven verici ve rahatlatıcı bir şey. Bugün baba-kız ilk nöbetimizi tutacağız. Evde çok iyi bir baba. Hep kendisini yanımda hissediyorum. Her daim yanımdaydı. Benim için de kardeşim için de elinden ne gelirse yaptı. İyi ki babam ve iyi ki onun yanındayım." ifadelerini kullandı.

Baba gururlu

Baba Kaya ise mesleğinde 35 yılı geride bıraktığını belirterek, kızının doğduğu hastanede doktor olarak göreve başlamasının kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Kaya, şöyle konuştu:

"Kızımla aynı hastanede çalışmak beni son derece gururlandırıyor. Kızım bu hastanede dünyaya geldi. Şimdi doğduğu hastanede görev yapması benim için çok güzel bir duygu. Onun mesleğine başladığını görmekten mutluyum. İnşallah burada birlikte daha nice güzel günlere, anılara imza atarız. Allah herkese böyle güzel günler görmeyi nasip eylesin."

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Cebrail Öztürk de Hacı Kaya'nın başarılı, özverili ve çalışkan bir sağlık çalışanı olduğunu belirtti.

Hastaneye yeni hekimlerin atandığını, bunlardan birinin de Almina Kaya olduğunu anlatan Öztürk, "Çalışanımızın kızının hastanemize atandığını duyduğumuzda hem mesai arkadaşımız hem de genç meslektaşımız adına çok sevindik. Baba kız aynı hastanede görev yaparken kendilerine başarılar diliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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