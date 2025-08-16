Sağlık-Sen'den Zam Teklifine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sağlık-Sen'den Zam Teklifine Tepki

16.08.2025 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık-Sen, ikinci zam teklifine karşı Çalışma Bakanlığı önünde açıklama yaparak eylem çağrısı yaptı.

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri, 8'nci Dönem Toplu Sözleşme sürecinde hükümetin ikinci zam teklifine tepki göstermek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan ve sendika üyeleri, 8'nci Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. Doğan, Kamu İşveren Heyeti'nin taban aylıkta 1000 TL artış şeklinde sunduğu ikinci zam teklifine ilişkin, "Kamu İşvereni'yle toplu sözleşme sürecimiz devam ederken dün Kamu İşveren Heyeti, bildiğiniz gibi ilk olarak 2026 yılı için yüzde 10 artı 6, 2027 yılı için yüzde 4 artı 4 teklif etmişti. Dün de taban aylığa 1000 TL zam teklifi geldi. Değerli arkadaşlar, 1000 TL ile alınacak ürünler burada gördüklerinizdir. Hekime, hemşireye, ebeye, paramediğe, hizmetliye, genel idari hizmetler sınıfına, eczacıya, sosyal hizmet uzmanından psikoloğa, kısacası sağlık ve sosyal hizmet alanında ve tüm memurların arasında, mühendise, öğretmene bütün çalışanlara reva gördüğü zam, buradaki aldıklarımız. Bu kabul edilebilir değildir" dedi.

'TANDOĞAN MEYDANI'NDA HAYKIRACAĞIZ'

Doğan, pazartesi eylemlerinin devam edeceğini vurgulayarak, "Burada bugün gidip alışveriş yaptık, '1000 TL'ye neler alınabilir' dedik. 1065 TL tuttu bu aldıklarımız. Burada tek tek göstermek istiyorum. 5 litre ayçiçek yağı aldık, üç harfli marketlerden birinden aldık, yani en ekonomik olan yerlerden. Şeker aldık. Kaç kilo, iki kilo şeker aldık. Bir kilo un aldık, bir koli yumurta aldık, 30 adet. Bir kilo da çay aldık. Yani dün Kamu İşveren Heyetinin bize, taban ücretimize vermiş olduğu 1000 TL'ye bunlar etti. Bu 4 kişilik bir aile için kaç gün gider? Bunu kamu işveren heyetine sunmuş oluyorum. Bunun hesabını kendileri yapsın. Yani bunun içinde süt yok. Okul açılacak kırtasiye giderleri, eğitim giderleri, servis giderleri yok. Bunu tekrar kamu işveren heyetinin değerlendirmesini istiyoruz ve önümüzdeki pazartesi eylemlerimiz yine devam edecek, mitingimiz var. Tandoğan Meydanı'nda haykıracağız. Bu haksızlığı, bunun yetersiz olduğunu haykıracağız" diye konuştu.

Haber: Kübra SONKAYA- Celal ATALAY/ ANKARA,

Kaynak: DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Politika, Sendika, Sağlık, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağlık-Sen'den Zam Teklifine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı Galatasaray son 7 maçta imkansızı başardı
İspanya ve Portekiz’de yangın kabusu Ciddi boyutlara ulaştı İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini
Resmen Putin’e gözdağı Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti Resmen Putin'e gözdağı! Kırmızı halıda yürürken üstlerinden ABD savaş uçakları geçti
Bakan Yumaklı açıkladı İşte orman yangınlarında son durum Bakan Yumaklı açıkladı! İşte orman yangınlarında son durum
Üç bakanlığa yeni atamalar Üç bakanlığa yeni atamalar
Okan Buruk’tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: ’Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor’ Okan Buruk'tan Karagümrük Maçı Sonrası Açıklamalar: 'Bu Oyunun Üzerine Çıkmamız Gerekiyor'
Trump-Putin zirvesi sona erdi Görüşme 3 saat sürdü Trump-Putin zirvesi sona erdi! Görüşme 3 saat sürdü
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu

18:28
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum
Trump-Putin zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
18:25
Trump, Zelenski’den “Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını“ istedi
Trump, Zelenski’den "Donbas’ın tamamını Rusya’ya bırakmasını" istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 23:59:16. #7.12#
SON DAKİKA: Sağlık-Sen'den Zam Teklifine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.