Sağlık Turizmi Toplantısı Gerçekleşti

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(ANKARA)- Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında 'Sağlık Turizmi'nin yeniden yapılandırılması toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sağlık turizmi sektörünün yeniden yapılandırılması ve geleceğe yönelik yol haritası değerlendirilirken, "Heal in Türkiye" sektörel ihracat portalı anlatıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile Ticaret Bakanlığında Sağlık Turizmi'nin Yeniden Yapılandırılması Toplantısını'nın gerçekleştirildiğini sosyal medya hesabı üzerinden açıkladı. Bolat açıklamasında şunları belirtti:

"Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un katılımı ile Ticaret Bakanlığımızda Sağlık Turizmi'nin Yeniden Yapılandırılması Toplantısını gerçekleştirdik. Ülkemizin hem sağlık alanında hem de ekonomik anlamda en önde gelen sektörlerinden olan sağlık turizmi sektörünün hem yeniden yapılandırılması hem de geleceğe yönelik yol haritasının şekillenmesini önemli buluyoruz.

Küresel medikal turizm pazarında önemli bir paya sahip olan ülkemizin sahip olduğu potansiyeli daha etkili şekilde kullanması, hizmetler ihracatımıza da olumlu anlamda yansımaya devam edecektir. Bu kapsamda 2022 yılında Hizmet İhracatçıları Birliği kanalıyla hayata geçirme kararı aldığımız "Heal in Türkiye" sektörel ihracat portalı sağlık turizmimize de olumlu yansıyacaktır.

Ticaret Bakanlığı olarak, sağlık turizmi sektöründe hizmet sağlayan ve yetki sertifikasına sahip olan firmalarımızın uluslararası pazarlara açılması, markalaşması, bu hedef doğrultusunda kurumsal alt yapılarının geliştirmesi, sektörel küme faaliyetleri yoluyla sinerjik pazarlama faaliyetleri yapması, sağlık turizmi sektörümüzün ihracat bakış açısıyla yurt dışında tanıtımının yapılması ve markalaştırılması noktasında desteğimizi sürdürüyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a toplantımıza katılımları için teşekkür ediyor, ele aldığımız konu başlıklarının sağlık turizmine ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."