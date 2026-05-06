SAHA EXPO 2026 Fuarı Devam Ediyor

Savunma, havacılık ve uzay sanayii için SAHA EXPO 2026, yoğun ilgiyle ikinci gününde sürüyor.

SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ikinci gününde de yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam etti.

SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı ikinci gününde de yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. 5-9 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, sektör temsilcilerinden öğrencilere kadar birçok kişiyi ağırlıyor. Bin 700'ü aşkın katılımcı firma, 120'den fazla ülkeden gelen alım heyetleri, üst düzey karar vericiler yatırımcılar ve kamu temsilcileriyle aynı çatı altında buluşarak iş birliklerine kapı aralayan SAHA EXPO 2026 hem yerli milli üretim gücünü temsil eden şampiyon firmaları hem de dünyanın önde gelen sanayi liderlerini aynı çatı altında buluşturuyor.

'TÜRKİYE, SAVUNMA SANAYİNDE ARTIK DÖNÜLMEZ BİR YOLA GİRMİŞ DURUMDA'

SYS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Aral, "Delegasyon çok güzel. Bütün delegasyonla çok rahat bir şekilde görüşebiliyoruz. Delegasyonların ve diğer yurtdışı misafirlerin ağırlandığı bir konsept. Türkiye; savunma sanayiinde yazılımdan dijitalleşmeden, kartların üretimine kadar artık her şeyi son teknolojik yapıyla üretebilen, yazabilen ve uygulayabilen bir konuma gelmiş durumda. Biz bunu şu an uyguluyoruz; silahlarımızda, uzaktan kumanda sistemlerimizde uyguluyoruz, insansız araçlarımızda uyguluyoruz ve onları yönetiyoruz. Türkiye, savunma sanayinde artık dönülmez bir yola girmiş durumda. Ümit ediyorum ki önümüzdeki 10-20 senede bu yeni konseptte parlayan yıldız olacak" dedi.

'TEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLARAK BU ALANDA KENDİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Ziyaretçi olarak gelen şirket temsilcisi Eren Yüceler, "Buraya savunma sanayinde ve uzay sanayiinde neler yapılıyor, ülkemiz ne gibi silahlar üretiyor; açıkçası onlara bakmaya geldik. Biz de bir teknoloji şirketiyiz; bu alanda kendimizi geliştirmek istiyoruz, neler yapabiliriz ve neler katabiliriz diye biraz bakmaya geldik. Füze rampaları olsun, milli gururlarımızdan biri olan Kızılelma olsun, Kaan olsun; uzay sanayiinde birçok üretim ve faaliyet gerçekleşmiş. Bunları izlemek bizi çok mutlu ediyor, gördükçe gururlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'AKLIMDAKİ SORULARI GİDERDİĞİM İYİ BİR FUAR OLDU'

Öğrenci Şevki Can Dutar, "Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Buraya hocalarımızın ve arkadaşlarımızın tavsiyesiyle geldik. 'Sektöre bir bakın, elektrik alanında nasıl gelişmeler var, savunma sanayinde bilmediğiniz şeyler olabilir, bakmanızda fayda var' dediler. Gördüğüm her teknolojinin altyapısını öğrenmeye çalıştım, yeni fikirler sunmaya çalıştım. Aklımdaki soruları giderdiğim iyi bir fuar oldu" diye konuştu.

'YENİ FİRMALARLA TANIŞMAK İÇİN BU STANTLARI ZİYARET ETTİK'

Şirket temsilcisi Sinan Yağcı, "Fuar güzel, her sene katılımcı sayısı artıyor. İlerleyen senelerde inşallah daha da artarak çoğalır. Bence gelecek yıl savunma sanayii için bu stant alanları yeterli gelmeyecek. Ülkemiz için hayırlı olsun. Şirketim var, elektronik bileşen ithalatı yapıyoruz. Burada hem sektörden arkadaşlarımız var hem de yeni firmalarla ve üretici firmaların ilgili personelleriyle tanışmak için bu stantları ziyaret ettik. Yeni ürünler var; bizim ilgilendiğimiz alanlardaki belirli konularda temsilcisi olduğumuz firmaların ürünlerini müşterilerimize tanıttık, verimli geçti" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
