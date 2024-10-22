SAHA EXPO Başladı

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Savunma Sanayii Fuarı SAHA EXPO, uluslararası iş görüşmeleriyle açıldı.

22.10.2024 19:46
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün, SAHA EXPO'nun ilk gününde stant ziyaretlerinin yanı sıra Azerbaycan, Romanya ve Ukrayna temsilcileri başta olmak üzere pek çok ikili görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı başladı.

Fuarın ilk gününü AA muhabirine değerlendiren Görgün, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Namig İslamzade, Azerbaycan Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Mirzayev, Romanya Ekonomi Bakanı Stefan Radu Oprea, Romanya Milli Savunma Bakanı Angel Tilvar, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga ve beraberlerindeki heyetlerle bir araya geldiğini söyledi.

Fuar kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ile beraber stant ziyaretleri yaptığını dile getiren Görgün, "Güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı savunma sanayimizin dünyayla buluşma noktası SAHA EXPO'yu bugün açtık. Yerli ve milli teknolojilerimizin sergileneceği, yeni işbirliklerine imza atacağımız etkinlikte 5 gün boyunca 1400'ün üzerinde firma, 150 binden fazla ziyaretçi, 178 yabancı alım heyeti, 374 resmi delegasyon temsilcisi, 25 binin üzerinde ikili görüşme, 12 uluslararası panel ve 120 ülkeden gelecek temsilcilerle Türk savunmasının gücüne güç katacağız." dedi.

Görgün, imzalanacak sözleşmeler ve görüşmelerde yaklaşık 6 milyar doların üzerinde iş ilişkisine ulaşılacağına dikkati çekerek, uluslararası rekabette savunma sanayisinin üst seviyelere taşınması için üyelerin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek ve işbirliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmak misyonuyla kurulan SAHA İstanbul'un hedeflerine giden yolda Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olduğunu ifade etti.

"Tüm halkımızı bekliyoruz"

"Tüm halkımızı, 25-26 Ekim tarihlerinde milli gururumuz olan teknolojilerimizi yakından görmeye davet ediyorum." diyen Görgün, şunları kaydetti:

"Savunma Sanayii Kümelenmeleri yoluyla sektörümüzde işbirliği ve güç birliği oluşturmayı, üye firmaların rekabet güçlerini artırmayı, yerli ve milli üretim konularında teşvik ederek önemli bir sinerji oluşturmayı hedefliyoruz. İşte bu noktada, Türk savunma, havacılık ve uzay sektörünün yerlilik oranının artırılması, henüz sahip olmadığı kritik teknolojilere kavuşturulması, uluslararası rekabette üst seviyelere taşınması için üyelerin teknolojik ve sektörel yetkinliklerini geliştirmek ve işbirliğini destekleyerek güçlü bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyoruz. SAHA EXPO, savunma, denizcilik, havacılık ve uzay sanayisine yönelik üretim yapan ana platform üreticilerinin, tedarikçilerin ve bu sektörlerde tedarikçi olarak yer almak isteyen firmaların bir araya geldiği önemli bir platformdur ve ülkemizin yerli üretim potansiyelinin sergilendiği bu organizasyon, Milli Teknoloji Hamlesi'ne de önemli katkılar sağlamaktadır."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Haluk Görgün, Azerbaycan, Havacılık, Teknoloji, Politika, Ukrayna, Romanya, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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