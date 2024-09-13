Şahan Gökbakar'ın Kaçak Villası Mühürlendi - Son Dakika
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Şahan Gökbakar'ın Kaçak Villası Mühürlendi

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Marmaris'te ünlü komedyenin villasına kaçak yapı nedeniyle mühürleme ve yıkım uyarısı yapıldı.

13.09.2024 20:01
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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris ilçesinde yer alan villasını, inceleme yaptıktan sonra, yapı tatil tutanağı düzenleyerek, mesken ile eklentilerinin kaçak olduğu gerekçesi ile mühürledi.

Mülkiyeti Şahan Gökbakar'ın ortağı olduğu Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait villa ve eklentilerinin yapı kayıt belgeleri, kaçak yapılar nedeniyle 9 Kasım 2022'de Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu tarafından iptal edildi. Ardından izinsiz faaliyet olması sebebiyle villanın sahipleri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Marmaris Belediye Başkanlığı da yıkım kararlarının alınması ve yapı ilgilisine yıkım tebligatlarının yapılması için uyarıldı.

MAHKEMEDEN ALEYHTE KARAR ÇIKMADI

Marmaris Belediye Başkanlığı, 15 Aralık 2023'te iptal kararının aleyhine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nde dava açıldığını gerekçe göstererek söz konusu davanın sonucuna göre inceleme ve tespitlerin yapılacağını ve konu hakkında bilgi verileceğini bildirdi. Bakanlık tarafından 21 Aralık 2023'te Marmaris Belediye Başkanlığı'na gönderilen resmi yazı ile kanundaki ilgili madde hatırlatılıp söz konusu davaların konu hakkında yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütülmesinde herhangi bir engel teşkil etmediği bildirildi. Yapı Kayıt Belgesi Değerlendirme Komisyonu'nun 9 Kasım 2022 tarihli iptal kararıyla ilgili mahkemelerden bugüne kadar Bakanlık aleyhine yürütmeyi durdurma veya iptal gibi herhangi bir karar çıkmadı. 6 Eylül 2024'te Marmaris Belediye Başkanlığı'na gönderilen yazı ile Komisyon'un iptal kararı ile ilgili karşı açılan davalarda iptal ya da yürütmeyi durdurma kararı olmadığı bir kez daha hatırlatıldı. Ayrıca, yıkım işlemlerinin tesis edilmesi için Marmaris Belediye Başkanlığı bir kez daha uyarıldı. Yıkımın, Marmaris Belediyesi tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda kanun gereği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın gerçekleştirmesi gerektiği hatırlatıldı. Gerekli işlemlerin yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumunda nedenine dair bilgi istendi. Sorumluluklarının yerine getirilmesi için gerekli uyarılar yapıldı.

'MAKİNE VE EKİPMAN DESTEĞİ VERİLEBİLİR'

İlgili kanunlar gereğinde Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yıkım için destek verebileceği hatırlatıldı. Yıkım için yeterli araç gereç bulunamaması halinde yine kanunlar gereğince makine ve ekipman desteğinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden karşılanabileceği belirtildi. Buna rağmen yıkımın yapılmaması durumunda, yapıların yıkım maliyetlerinin yüzde 100 fazlası ilgili Belediye Başkanlığı'ndan tahsil edilmek üzere Bakanlık tarafından yıkılabileceği hatırlatıldı. Yasal süresi içerisinde yıkım iş ve işlemlerinin ilgili ilçe belediye ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmemesi halinde bakanlığın denetim yetkisinin bulunduğu vurgulandı.

MÜHÜRLENDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, Çamaşırhane Film Yapım Anonim Şirketi'ne ait olan ve 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı'nda yer alan kaçak yapıda inceleme yapıp, yapı tatil tutanağı düzenleyip, mesken ile eklentileri mühürlediği öğrenildi.

Şahan Gökbakar\'ın Kaçak Villası Mühürlendi
Kaynak: DHA

Şahan Gökbakar, Yerel Yönetim, Marmaris, Politika, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şahan Gökbakar'ın Kaçak Villası Mühürlendi - Son Dakika

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