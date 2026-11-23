Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yolcu gemisindeki 5 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kumluca açıklarında içerisinde 5 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG-70" gemisi sevk edildi.

Ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sonucu yolcu gemisi, içerisindeki 5 kişiyle Adrasan Çavuş Koyu'na intikal ettirildi.