Sahil Güvenlik, Antalya Kumluca'da sürüklenen gemideki 5 kişiyi kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan yolcu gemisine Sahil Güvenlik Komutanlığının TCSG-70 gemisi sevk edildi. Ekiplerin kurtarma çalışmasıyla gemideki 5 kişi Adrasan Çavuş Koyu'na götürüldü.
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen yolcu gemisindeki 5 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kumluca açıklarında içerisinde 5 kişinin bulunduğu yolcu gemisinin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı "TCSG-70" gemisi sevk edildi.
Ekiplerin başlattığı kurtarma çalışması sonucu yolcu gemisi, içerisindeki 5 kişiyle Adrasan Çavuş Koyu'na intikal ettirildi.
Kaynak: AA
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