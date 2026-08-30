Sahil Güvenlik Gemisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika
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Sahil Güvenlik Gemisi Ziyarete Açıldı

Sahil Güvenlik Gemisi Ziyarete Açıldı
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Sinop'ta TCG-KİLİMLİ gemisi, Zafer Bayramı'nda halkın ziyaretine açıldı, bilgi verildi.

Sinop'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi TCG-KİLİMLİ (P-1209) halkın ziyaretine açıldı.

Sinop Limanı'ndaki iskeleye demirleyen TCG-KİLİMLİ (P-1209) gemisi vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Burada Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli personelce, vatandaşlara gemi hakkında bilgi verildi.

Geminin ziyarete açık kısımlarını görme fırsatı yakalayan vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Denizcilik, Savunma, Güncel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahil Güvenlik Gemisi Ziyarete Açıldı - Son Dakika

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