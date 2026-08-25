Sahile vuran çuvallar panik yarattı! Ekipler ne olduğunu anlayamadı - Son Dakika
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Sahile vuran çuvallar panik yarattı! Ekipler ne olduğunu anlayamadı

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Samsun'da içi dolu çuvallar, sahile vurdu. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede maddenin yüksek azotlu gübre yapımında kullanılan 'amonyum nitrat' olduğu üzerinde duruluyor.

Samsun’un Atakum ilçesinde sahile vuran çok sayıda çuval, bölgede hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Ekiplerin bölgede yaptığı ilk incelemelerde, çuvalların içinde yüksek azotlu gübre yapımında kullanılan "amonyum nitrat" maddesi bulunabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

KIYIYA VURMUŞ ÇUVALLAR DİKKAT ÇEKTİ

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde Atakum ilçesi İncesu Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kıyıya vurmuş sahipsiz çuvalları fark eden vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, emniyet güçleri, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve belediye ekipleri sevk edildi.

Sahile vuran çuvallar panik yarattı! Ekipler ne olduğunu anlayamadı

NUMUNELER ALINDI

Olay yerine ulaşan ekipler sahil şeridinde güvenlik önlemleri alırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü uzmanları çuvallardaki maddeden detaylı analiz için numuneler topladı. Bölgede gerçekleştirilen ilk gaz ölçümlerinde, söz konusu maddenin herhangi bir zehirli gaz salınımı yapmadığı ve çevreye anlık bir zehirleme tehlikesi oluşturmadığı tespit edildi.

Kıyıya saçılan ve risk oluşturabilecek çuvallar, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait kepçe ve kamyonlar yardımıyla sahilden tamamen kaldırılarak güvenli alana taşındı.

Sahile vuran çuvallar panik yarattı! Ekipler ne olduğunu anlayamadı

AMONYUM NİTRAT OLABİLİR

Yapılan ilk saha değerlendirmelerinde, çuvallardaki kimyasalın tarımsal faaliyetlerde yoğun olarak tercih edilen "amonyum nitrat" olabileceği değerlendiriliyor. Çuvalların deniz yolundan nasıl sahile ulaştığı ve hangi gemi veya kaynaktan düştüğü henüz netlik kazanmazken, Sahil Güvenlik ve emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sahile vuran çuvallar panik yarattı! Ekipler ne olduğunu anlayamadı
Kaynak: DHA

Güvenlik, Samsun, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahile vuran çuvallar panik yarattı! Ekipler ne olduğunu anlayamadı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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