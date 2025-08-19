Şahinbey Belediyesi Yaz Okulu Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Şahinbey Belediyesi Yaz Okulu Mezuniyet Töreni

19.08.2025 16:40
Gaziantep'te düzenlenen yaz okulunda mezun olan öğrenciler, törenle diplomalarını aldı.

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi tarafından düzenlenen yaz okulu, öğrencilerini mezun etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, LGS ve üniversiteye hazırlık, meslek edindirme, Kur'an-ı Kerim, ana sınıfı, okuma-yazma, yabancılara Türkçe okuma-yazma, akıl oyunları gibi alanlarda eğitim veren yaz okulunun mezuniyet töreni Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Eğitimdeki başarılar ile kenti daha da yukarılara taşıyacaklarını ifade eden Bakbak, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz sizler bizim yarınlarımızsınız. Sizler Gazi şehrin evladısınız. Sizler Şahin Bey'in evlatlarısınız. Şahin Bey'den aldığımız güçle 15 Temmuz'dan, Malazgirt'ten aldığınız nefesle, güçle Gaziantep'i çok daha yukarıya taşıyorsunuz. Bu ülke sizin omuzlarınızla yükselecek. Sizler en iyi eğitimi alıp, kendilerinizi her alanda daha donanımlı hale getirmek için büyük emekler veriyorsunuz. Bugünkü gösterilerde, sunumlarınızda biz bunu çok daha iyi gördük."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ise kentteki eğitim çalışmalarına her zaman destek olacaklarını dile getirdi.

Yaz okulunda emeği geçenlere teşekkür eden Bozatlı, "Gençler unutmayın sizler sadece bugünün gençleri değilsiniz. Sizler geleceğin mühendisleri, doktorları, öğretmenlerisiniz kendinizi bu nedenle güzel bir şekilde yetiştireceksiniz. Vatana millete en hayırlı evlat olacaksınız." ifadesinde bulundu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Türkiye'nin geleceğinin gençler olduğunu dile getirdi.

Hem sanat hem eğitim anlamında çalışmaları olduğunu dile getiren Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirirsek, Türkiye'nin geleceği de o kadar parlak ve aydınlık olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. LGS ve YKS'de başarılı olan öğrencilerimize burs imkanı sağlıyoruz. Kaynak kitap desteği veriyor, deneme sınavları düzenliyoruz. Bu yıl hem LGS'de hem YKS'de Gaziantep adeta bir başarı destanı yazdı."

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç da Şahinbey Belediyesine eğitime katkılarından dolayı teşekkür ederek, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başarılarla geçtiğini ifade etti.

Tören sonunda okuma yazma kursuna katılan 40 yaş üstü kadınlar kep attı, törene katılan kursiyerlere hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA

16:20
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
Eylem yapan memurlardan bir garip talep: Teklif edilen zam, Papua Yeni Gine Kinası ile verilsin
14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
