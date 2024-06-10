Önce başıboş köpeğe sonra otomobile çarptı! 17 yaşındaki gencin kahreden sonu - Son Dakika
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Önce başıboş köpeğe sonra otomobile çarptı! 17 yaşındaki gencin kahreden sonu

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde başıboş köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü 17 yaşındaki Taner Soral, daha sonra park halindeki otomobile çarparak kaldırıma düştü. Yaralanan Soral, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

10.06.2024 16:04
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, yola çıkan sahipsiz köpeğe ve ardından park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

ÖNCE KÖPEĞE SONRA OTOMOBİLE ÇARPTI

Alınan bilgiye göre, Taner Soral'ın (17) önüne, 31 AOZ 270 plakalı motosikletiyle dün gece Sivas Şehitler Caddesi'nde seyir halindeyken sahipsiz köpek çıktı. Sürücü, önce köpeğe ardından park halindeki otomobile çarparak kaldırıma düştü. Yaralanan Soral, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soral, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önce başıboş köpeğe sonra otomobile çarptı! 17 yaşındaki gencin kahreden sonu

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Soral'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından Samandağ Devlet Hastanesi morgundan alınarak Kurtderesi Mahallesi'ndeki evine getirildi. Daha sonra Çiğdede Asri Mezarlığı'nda götürülen gencin cenazesi, burada toprağa verildi. Cenazeye Soral'ın ailesi ve yakınları ile Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da katıldı.

Kazada ölen gencin akrabası ve Samandağ'ın eski belediye başkanlarından Ganim Canbolant, AA muhabirine, kazadan dolayı çok büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Bir gencimiz köpek yüzünden öldü." dedi. Canbolat, sahipsiz köpeklerle ilgili sorunun çözülmesini istediklerini kaydetti.

Önce başıboş köpeğe sonra otomobile çarptı! 17 yaşındaki gencin kahreden sonu
Kaynak: AA

Motosiklet, Samandağ, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önce başıboş köpeğe sonra otomobile çarptı! 17 yaşındaki gencin kahreden sonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Cihan Ramazan: Kopegin durumu nasıl? 2 11 Yanıtla
    Oğuz Özen: Umarım bir şeyi yoktur :(( 1 10

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