Sahipsiz köpek metruk evin penceresinde sıkıştı, itfaiye ekipleri kurtardı

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde metruk bir evin penceresindeki demir parmaklıklara sıkışan sahipsiz köpek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kızıltepe ilçesine Ersoylu Mahallesi'ndeki tek katlı metruk eve giren sahipsiz köpeğin, çıkmak istediği sırada penceresindeki demir parmaklığa sıkıştığını görenler, durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, demirleri hidrolik makas yardımıyla keserek, köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. (DHA)
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