Sahte Alkol İçen Genç Hayatını Kaybetti

AYDIN'ın Çine ilçesinde sahte alkol içki içen Süleyman Vural (29), tedavi gördü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitirdi.
Çine'nin kırsal Çöğürlük Mahallesi'nde oturan Süleyman Vural, iddiaya göre, 25 Kasım'da evinde içki içtikten sonra fenalaştı. Vural, yakınların ihbarı üzerine gelen ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vural, doktorların buradaki ilk müdahalesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. İçtiği sahte içkiden zehirlenen Vural, bugün yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.
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