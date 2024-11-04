Sahte Altın Satışı: İki Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Sahte Altın Satışı: İki Şüpheli Tutuklandı

Sahte Altın Satışı: İki Şüpheli Tutuklandı

Afyonkarahisar'da sahte altın satmaya çalışan iki kişi gözaltına alındı, dolandırıcılıktan tutuklandı.

04.11.2024 13:18
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Afyonkarahisar'da bir kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kent merkezinde elinde bir çanta bulunan şüphelinin kuyumculara girip çıkarak altın satmaya çalıştığı ve şüpheli hareketlerde bulunduğunu tespit eden polisler, şüpheliyi bir süre takibe aldı.

Polis, M.A'yı gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheli sorgusunda yanında bir kişi daha olduğunu ve 34 plakalı bir araçla İstanbul'dan geldiklerini söyledi.

Aracı ve plakasını tespit eden ekipler, kovalamaca sonrası aracı ve içerisinde bulunan U.T'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, araç ve çantalarında yapılan aramada, 85 gram sahte altın, 10 gram gerçek altın ve 3 gerçek çeyrek altın ele geçirildi.

Şüpheliler, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri sonrası şüpheliler, dolandırıcılık suçlamasıyla sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, 3-sayfa, Magazin, Güncel, Hukuk, Polis, Son Dakika

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