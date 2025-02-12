Sahte Altınla Kuyumcuyu Dolandıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sahte Altınla Kuyumcuyu Dolandıran Şahıs Tutuklandı

Sahte Altınla Kuyumcuyu Dolandıran Şahıs Tutuklandı

Erzurum'da sahte altınla kuyumcuyu dolandıran Muhammet Çirka, Pasinler ilçesindeki otelde yakalanarak tutuklandı. Kuyumcu Yasin Bilici, dolandırıcılığı fark edince durumu polise bildirdi.

12.02.2025 10:03  Güncelleme: 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ERZURUM'da sahte altınla kuyumcuyu dolandıran Muhammet Çirka (45), Pasinler ilçesinde kaldığı otelde yakalanıp, çıkarıldı mahkemede tutuklandı.

Olay, Yakutiye ilçesindeki kuyumcular çarşısında meydana geldi. 6 Şubat'ta saat 15.00 sıralarında Yasin Bilici'ye ait kuyumcuya giden Muhammet Çirka, eşine ait olan 'samanyolu' olarak bilinen altın bilekliği bozdurmak istedi. Bilici'nin kasada yeterli nakit para olmadığını söylemesi üzerine Muhammet Çirka, bilekliğine karşı 3 tam altın ve 13 bin 400 lira nakit para alarak kuyumcudan ayrıldı. Kuyumcular Derneği'nden gelen uyarı mesajı üzerine bilekliğin sahte olduğunu anlayan Bilici, durumu Kuyumcular Çarşısı'nda görevli polise bildirdi.

Polis ekipleri kamera görüntülerinde 2 şüphelinin taksiyle bölgeden uzaklaştığını, Palandöken Kavşağı'nda indiklerini belirledi. Şüphelilerin Iğdır'a gitmek üzere bindikleri otobüsten Pasinler ilçesinde indiklerini öğrenen Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Pasinler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. Ekipler şüpheli Muhammet Çirka ve arkadaşı Anıl Y.'yi kaldıkları otelde, kuyumcudan aldıkları altın ve toplam 80 bin lira ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüphelilerden Anıl Y. serbest kalırken Muhammet Çirka nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

'SENARYOYU GÜZEL YAPMIŞ'

Çocukluğundan beri kuyumculuk ile uğraştığını belirten, altın ve paraları teslim edilen Yasin Bilici, şunları söyledi:

"Samanyolu diye tabir ettiğimiz bilekliği çıkartıp bozduracağını söyledi. İki ayrı tarafında damgası ve ünlü bir firmaya ait isim vardı. Çok profesyonelce 'yaldız' dediğimiz tabirle renk tutturmuşlar. Yaldız ince değil oldukça kalındı. Nakit olmadığını söyledim ama karşılığında altın alacağını söyledi. Ben de altın vereceğimiz için 'tabii olur' dedim. 3 adet tam altın verdim. Üste kalanına da 13 bin 400 lira parayı da nakit istedi. Bilekliğin eşinin olduğunu ve 2 gün sonra tekrar gelip alacağını söyledi. Eşine söz vermiş gibi duruyordu. Her şeyi kafasında iyice çizmiş, senaryoyu bayağı güzelce yapmış. Biz de uyanamadık. Derneğimiz grubumuza bir fotoğraf attı. Meğerse bu bileklikler 2 adetmiş. Benden sonra başka bir kuyumcuya da götürüyorlar. O kuyumcu da herhalde şüphelendiği için gruba bilgi veriyor 'sahte olabilir' diye. İşte o anda uyandık. Hemen emniyet birimlerimize dönüş yaptık. Sağ olsun çarşı polisimiz, emniyetimiz peşine düştü. Allah'a şükür altın ve paramızı kurtardık. Şahıslar yakalandılar. Emniyet güçlerimize, polisimize çok teşekkür ediyoruz."

Haber - Kamera: Oktay POLAT,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Dolandırıcı, Pasinler, Erzurum, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Finans, Hukuk, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte Altınla Kuyumcuyu Dolandıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı’ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı'ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar
09:06 Trump ile görüşen Kral Abdullah’ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı
09:04 Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
08:14 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu 3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu
06:22 Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu İlk işi bu olacak Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak
14:38 Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak DEM Parti’den beklenen açıklama geldi Öcalan tarihi çağrıyı ne zaman yapacak? DEM Parti'den beklenen açıklama geldi
14:17 Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti Galatasaray, aynı gün 12 oyuncu birden transfer etti
14:15 Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin Mazhar Alanson, kaybettiği kızı hakkında ilk kez konuştu: Allah düşmanıma vermesin
14:13 Hamas’tan Trump’ın “Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopar“ tehdidine yanıt Hamas'tan Trump'ın "Rehineleri bırakın yoksa kıyamet kopar" tehdidine yanıt
14:13 Özel, Baykal’ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız Özel, Baykal'ın mezarı başında söz verdi: 2 yıl içinde iktidar olacağız
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
13:51 Türkiye’ye milyarlarca dolarlık dev teklif Türkiye'ye milyarlarca dolarlık dev teklif
13:42 Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı Belediye meclis üyesi, uzaktan kumandalı patlayıcıyla kediyi havaya uçurmaya çalıştı
13:42 Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor Tüketiciler Birliği uyardı: İnsanlar pis su içiyor
13:39 Anlaşma tamam Türkmen gazı, Türkiye’ye geliyor Anlaşma tamam! Türkmen gazı, Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2025 10:24:31. #1.12#
SON DAKİKA: Sahte Altınla Kuyumcuyu Dolandıran Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.