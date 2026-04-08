Sahte Dekont Davasında Hapis Cezası
Sahte Dekont Davasında Hapis Cezası

08.04.2026 18:30
14 sanıktan 10'u 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı, hakaret davaları düşürüldü.

Eski Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Cumhurbaşkanı Danışmanı Maksut Serim adına düzenlenen sahte dekonta ilişkin sosyal medya paylaşımlarını ve İnce'ye yönelik sahte cinsel içerikli görüntüleri yaydıkları öne sürülen 14 sanığın yargılandığı davada, karar açıklandı.

Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Seyfullah T. ve Gülsün A. ile taraf avukatları katıldı.

Hakim, önceki celse esasa ilişkin mütalaanın açıklandığını hatırlatarak, son söz için taraflara söz verdi.

Sanık avukatları, müvekkillerinin faili olmadıkları suçlardan yargılandıklarını ve suçsuz olduklarını öne sürerek müvekkillerinin beraatını istedi.

Tutuksuz sanıklar Seyfullah T. ve Gülsün A. da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Arkan G., Mehmet G., Mustafa Ç., Salim Faruk K., Gülsün A., Kadir A., Murat T., Seyfullah T., Tekin A. ve Tülün K'nın "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 2 yıl 1 ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.

Ayrıca mahkeme, sanıklar Mehmet G., Salim Faruk K., Soner Hakkı Ç., Yusuf T. ve Mehmet Ali C. hakkında Muharrem İnce'ye "hakaret" suçundan açılan davanın ön ödemeye tabi olması ve sanıkların ödemeyi yapmış olmaları nedeniyle düşürülmesine karar verdi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının sahte dekonta ilişkin soruşturma kapsamında 12 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, Muharrem İnce ile Maksut Serim müşteki, Elif Duman ile Kerime Oruç ise mağdur olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıkların, "sahte özel belgeyi bilerek kullanmak", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" ve "sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçlarından 4 yıldan 9 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Öte yandan sanıklar hakkında farklı mahkemelerde açılan dosyalar birleştirilmiş ve Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada sanık sayısı 14 olmuştu.

19:50
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 20:01:43.
