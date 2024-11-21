Sahte İçki Üreticilerine Operasyon: 5 Gözaltı - Son Dakika
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Sahte İçki Üreticilerine Operasyon: 5 Gözaltı

Sahte İçki Üreticilerine Operasyon: 5 Gözaltı

Ankara merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda sahte içki üretimi ve satışı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sırasında 9 bin 125 litre etil alkol ele geçirildi.

21.11.2024 21:37  Güncelleme: 21:54
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ANKARA merkezli 3 ilde sahte içki üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve satışını yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda; şüphelilerin toptan olarak temin ettikleri etil alkol, alkollü içki aromaları ve sahte TAPDK bandrollerini, sahte içki üretimi yapanlara sattıkları, ayrıca şüphelilerin sahte içki imal ederek kişilere ve içki servisi yapan iş yerlerine satarak piyasaya sürdükleri tespit edildi. Kimliği tespit edilen 5 şüpheliye yönelik bugün Ankara merkezli Antalya ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda şüphelilerin tamamı yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 9 bin 125 litre etil alkol ele geçirildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

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