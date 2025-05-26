Sahte İmzayla Yetkisiz Erişim: 20 Tutuklama

Kamu görevlilerinin elektronik imzalarını taklit ederek kurumların sistemine yetkisiz erişim sağladıkları ve bu yolla menfaat temin ettikleri öne sürülen 20 zanlı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 33 kamu görevlisi adına ikiz elektronik imza çıkarılarak, kurumların sistemine yetkisiz erişim sağlandığı ve bu yolla menfaat temin edildiğinin tespit edilmesinin ardından gözaltına alınan 58 kişi, Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcı, 39 şüphelinin tutuklanması, diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Şüpheliler daha sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, "resmi belgede sahtecilik", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından 20 şüphelinin tutuklanmasına, diğerleri hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulanarak salıverilmelerine karar verdi.

Başsavcılıkça, şüpheliler tarafından sahte mezuniyet belgesi, diploma, sınav sonuç belgesi üretildiği, söz konusu belgeleri kullanarak işe giren kamu görevlisi var ise görevine son verilmesi ve diğer işlemlerin tesis edilmesi adına ilgili idarelere bilgi verildiği öğrenildi.???????