Sahte kimlikle 2 yıldır polisten kaçan suçlu restoranda yakalandı - Son Dakika
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Sahte kimlikle 2 yıldır polisten kaçan suçlu restoranda yakalandı

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Bursa'da 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Mümin Naimoğlu, sahte kimlikle bir restoranda garson olarak çalışırken polis tarafından yakalandı. Yakalanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, ifadesinde sigortasız olarak çalıştığını ve farklı kimlikler kullandığını itiraf etti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22.07.2024 12:30
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BURSA'da yerde bulduğu sahte kimlikle 2 yıldır polisten kaçan, 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Mümin Naimoğlu (47), bir restoranda garson olarak çalışırken yakalanıp, tutuklandı. Şüphelinin yakalanma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 37 farklı suçtan hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 23 farklı dosyadan ifadesi alınmak üzere aranan Mümin Naimoğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı. Naimoğlu'nun, 2 yıldır merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'ndeki evine gitmediğini tespit eden ekipler, aradıkları kişinin, sahte kimlikle sigortasız olarak çeşitli işlerde çalıştığını, son olarak da bir restoranda işe başladığını belirledi. Polisler, önceki gün Naimoğlu'nun çalıştığı restorana gitti. Müşteri gibi masaya oturan sivil ekipler, şüpheliyi yakaladı. Üzerinden farklı kimlik çıkan şüpheli, Mümin Naimoğlu olduğunu kabul etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Mümin Naimoğlu, arandığı dönemde, sigortasız olarak çalıştığı otellerde, müşterilerin kimlikleriyle gezdiğini, daha sonra yerde bulduğu M.Y.'ye ait kimlikle polis ile jandarma uygulamalarından geçtiğini ve yakalanmaması için Yalova ve Bursa'da sigortasız çalıştığını, iş yerine yakın yerde, otelde kalığını belirtti.

Öte yandan, şüphelinin yakalanma anı restoranın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin yemek servisi yaptığı ve bu sırada müşteri gibi gelen polis ekiplerinin şüpheliyi yakalayıp dükkandan çıkardıkları görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mümin Naimoğlu, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sahte kimlikle 2 yıldır polisten kaçan suçlu restoranda yakalandı
Kaynak: DHA

Bursa, Güvenlik, Yakalama, Suç, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte kimlikle 2 yıldır polisten kaçan suçlu restoranda yakalandı - Son Dakika

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