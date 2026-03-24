Sahte Plaka ile Drift Attı: 366 Bin Lira Ceza

İzmir'in Buca ilçesinde sürücü belgesiz ve sahte plakalı otomobil ile drift attığı belirlenen kişiye 366 bin lira idari para cezası uygulandı, hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden, drift atan sürücü görüntüleri paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, görüntüdeki kişinin 19 yaşındaki T.H. olduğunu ve 659/4 Sokak'ta sürücü belgesiz ve sahte plakalı otomobil ile drift attığını belirledi.

T.H'ye Karayollar Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 366 bin lira idari para cezası uygulayan ekipler, otomobil sahibine de sürücü belgesiz araç kullandırmaktan 40 bin lira ceza uygulayarak otomobili 30 gün süreyle trafikten men etti.

Ekipler, T.H'yi hakkında adli işlem başlatmak için polis merkezine götürdü.