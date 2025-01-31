Sahte Polis Kimliğiyle Tehdit Eden Şüpheli Gözaltında

Güncel

Bağcılar'da, kendisine yol vermesi için sahte polis kimliği gösterdiği sürücüleri tehdit eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde aracından inen bir kişinin, sahte polis kimliği gösterdiği karşı yönden gelen araç sürücülerine emniyet mensubu olduğunu söyleyerek kendisine yol vermeleri için tehdit ettiği anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, kullandığı aracın plaka bilgisi üzerinden kimliği belirlenen şüpheli T.T'yi gözaltına aldı.

Yapılan incelemede şüphelinin emniyet personeli olmadığı tespit edildi.

Şüpheli, hakkında adli makamlarca dosya üzerinden işlem yapılmak üzere serbest bırakıldı.